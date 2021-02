Joe Biden participă vineri la summitul G7, prima sa reuniune multilaterală de la preluarea mandatului de președinte al SUA. Atitudinea față de China, pandemia de COVID-19 și economia globală, pe agenda discuțiilor

Liderii instituțiilor de la Bruxelles i-au transmis felicitări și au asigurat-o de sprijinul Uniunii Europene pe noua directoare a Organizației Mondiale a Comerțului, reputatul economist nigerian Ngozi Okonjo-Iweala, în contextul procesului de reformă a organizației.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, într-o postare pe Twitter:

„Acesta este un moment istoric pentru întreaga lume. Mă bucur atât de mult să văd o femeie din Africa în fruntea OMC. Europa vă sprijină pe deplin. Susținem reforma OMC și vă vom ajuta să protejați sistemul comercial multilateral bazat pe reguli”.

Congratulations @NOIweala!

This is an historic moment for the entire world. I’m so glad to see a woman from Africa at the head of the @WTO.

Europe is fully behind you.

We support the reform of the WTO and will help you protect the rules-based multilateral trading system.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2021