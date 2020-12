Joe Biden promite că SUA vor reveni în Acordul de la Paris privind schimbările climatice în prima zi a mandatului său de președinte. Emmanuel Macron, reacție în engleză: Welcome home

Norvegia, care nu este stat membru UE, dar care face parte din Spațiul Economic European, a amenințat vineri că își va închide apele pentru pescarii din statele UE și Regatul unit dacă un acord între acestea două din urmă nu va fi încheiat până la 1 ianuarie, anunță AFP, citat de Agerpres.

Pescuitul face din anul 1980 obiectul unui acord bilateral de cooperare între UE şi Norvegia, ţară care doreşte un acord trilateral în urma Brexitului.

”Negocierile cu UE şi Regatul Unit asupra acordurilor de pescuit pentru 2021 sunt puternic întârziate din cauza prelungirii negocierilor asupra Brexitului între aceste două părţi şi a discuţiilor privind pescuitul în cadrul acestora”, a declarat ministrul norvegian al pescuitului, Odd Emil Ingebrigtsen.

”Aceasta înseamnă că nu este sigur că negocierile se vor încheia înainte de sfârşitul anului. Dacă nu avem acorduri la 1 ianuarie, nu vom deschide zona economică a Norvegiei pentru navele de pescuit ale UE şi Regatului Unit”, a adăugat acesta.

Norvegia şi Regatul Unit au anunţat în septembrie că au încheiat un acord bilateral asupra pescuitului, care prevede în special discuţii anuale despre cotele de pescuit reciproce.

Oficialul norvegian a reiterat că Oslo dorește un acord trilateral, între Norvegia, UE și Regatul Unit, negocierile fiind amânate ca urmare a faptului că Londra și Bruxelles-ul nu au ajuns încă la o înțelegere post-Brexit, informează Reuters și Bloomberg.

”Noi am avut de mult timp iniţiativa de a spune Uniunii Europene că este nevoie de acorduri trilaterale, aşadar mingea este în terenul UE”, a susţinut Odd Emil Ingebrigtsen.

Fără un astfel de acord, pescarii norvegieni riscă la rândul lor să nu mai primească acces în apele statelor UE de la 1 ianuarie. Apele Norvegiei sunt o zonă de pescuit importantă, mai ales pentru hering şi cod.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat în cadrul conferinței de presă comună, desfășurată la finalul summitului Consiliului European, desfășurat la Bruxelles în perioada 10-11 decembrie, că ”situația este dificilă”, iar ”principalele obstacole rămân”.

Și prim-ministrul britanic, Boris Johnson, și-a exprimat îndoiala cu privire la șansele obținerii un acord post-Brexit. ”Este foarte, foarte prosibil să mergem pe soluția unui acord în stil australian (n.r. între UE și Austrialia nu există un acord comercial)”, a menționat șeful Executivului de la Londra.

