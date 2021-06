Joe Biden reafirmă angajamentul SUA pentru Articolul V la primul său summit NATO: Vreau ca toată Europa să știe că Statele Unite sunt aici

Noul prim-ministru Naftali Bennett, care îi succede lui Benjamin Netanyahu, aflat la putere timp de 12 ani, a fost felicitat de mai mulți lideri occidentali cu ocazia preluării mandatului, anunță AFP, citat de Agerpres.

Astfel, președintele american Joe Biden, a avut o primă convorbire telefonică cu noul șef al Guvernului israelian în cadrul căreia a evidențiat ”sprijinul ferm pentru relația SUA-Israel și angajamentul său neclintit față de securitatea Israelului. Acesta și-a exprimat intenția fermă de a aprofunda cooperarea dintre Statele Unite și Israel cu privire la numeroasele provocări și oportunități cu care se confruntă regiunea. (…) Președintele a transmis, de asemenea, că administrația sa intenționează să colaboreze îndeaproape cu guvernul israelian în ceea ce privește eforturile de promovare a păcii, securității și prosperității pentru israelieni și palestinieni”, este precizat într-un comunicat al Casei Albe.

”Mulţumesc, domnule preşedinte. Aştept cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida legăturile dintre cele două ţări ale noastre”, a reacționat într-un mesaj pe Twitter Naftali Bennett.

Thank you Mr. President! I look forward to working with you to strengthen the ties between our two nations 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/RNYPX4amGE

Felicitări au venit și din partea președintelui Consiliului European, Charles Michel.

”Felicitări prim-ministrului @naftalibennett şi prim-ministrului prin rotaţie MFA @yairlapid pentru depunerea jurământului noului guvern israelian”, a scris pe Twitter Charles Michel. ”În aşteptarea consolidării parteneriatului UE-Israel pentru o prosperitate comună şi pentru o pace şi o stabilitate regională durabilă”, a completat oficialul european.

Congratulations to Prime Minister @naftalibennett and to Alternate PM & MFA @yairlapid for the swearing in of the new Israeli government.

Looking forward to strengthen the 🇪🇺 🇮🇱 partnership for common prosperity and towards lasting regional peace & stability.

— Charles Michel (@eucopresident) June 13, 2021