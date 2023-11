Joe Biden salută eliberarea primilor ostatici în baza acordului Israel-Hamas, dar atrage atenția asupra provocărilor viitoare. Liderul SUA insistă asupra unei ”soluții a două state”

Statele Unite și Uniunea Europeană au salutat acordul de miercuri dimineață dintre Israel și Hamas pentru încetarea temporară a luptelor și eliberarea de ostatici, potrivit unor declarații oficiale de la Casa Albă și Comisia Europeană.

Președintele Joe Biden s-a declarat „extraordinar de mulţumit” de apropiata eliberare de ostatici răpiţi pe 7 octombrie în Israel de militanţi Hamas și a arătat că acordul reprezintă „dovada diplomației neobosite și determinării multor persoane dedicate din cadrul guvernului Statelor Unite de a aduce americanii acasă”.

I welcome the deal to secure the release of hostages taken by Hamas during its brutal assault against Israel on October 7th.⁰⁰I’m gratified that these brave souls, who have endured an unspeakable ordeal, will be reunited with their families once this deal is fully implemented.

— President Biden (@POTUS) November 22, 2023