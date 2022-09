Joe Biden și Emmanuel Macron au discutat despre cooperarea în regiunea Indo-Pacific și despre provocările reprezentate de China

Președintele american, Joe Biden, a punctat, în timpul unei întâlniri cu noul premier britanic, Liz Truss, că țările lor sunt ”hotărâte să protejeze realizările” acordului de pace nord-irlandez, un subiect sensibil în relația dintre SUA și Regatul Unit, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Președintele Joe Biden a avut astăzi (n.r. miercuri) o întâlnire cu prim-ministrul Liz Truss, prilejuită de desfășurarea Adunării Generale a ONU. Președintele Biden a transmis condoleanțele sale în urma pierderii Majestății Sale, Regina Elisabeta a II-a, și a apreciat oportunitatea de a-și prezenta omagiile la funeraliile de stat. Liderii s-au angajat să continue strânsa coordonare în ceea ce privește provocările globale, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei, dar și în cazul provocărilor reprezentate de China, asigurând în același timp surse de energie durabile și accesibile. Liderii au discutat despre importanța continuării sprijinului pentru Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei. De asemenea, aceștia și-au afirmat angajamentul comun de a proteja câștigurile obținute în cadrul Acordului de la Belfast”, este menționat într-un comunicat dat publicității de Casa Albă.

The UK and US are steadfast allies. 🇬🇧🇺🇸

Today, I stressed to @POTUS our commitment to win this new era against authoritarian regimes.

We stand united in the face of Putin’s appalling war and support the people of Ukraine in their fight for freedom. pic.twitter.com/h05jhhqbDy

— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022