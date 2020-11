Joe Biden și Jens Stoltenberg au vorbit la telefon despre importanța Alianței transatlantice și pregătirea summitului liderilor NATO de anul viitor

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și președintele ales al SUA, Joe Biden, au avut luni o convorbire telefonică în care au discutat “importanța Alianței transatlantice” ca “piatră de temelie a securității noastre colective”, a informat Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit luni, 23 noiembrie 2020, cu Joe Biden pentru a-l felicita pentru alegerea sa ca următor președinte al Statelor Unite și pe Kamala Harris ca următor vicepreședinte. Domnul Stoltenberg a mulțumit președintelui ales Biden pentru că a susținut de multă vreme NATO și relația transatlantică”, arată sursa citată.

Potrivit NATO, ei au discutat “importanța Alianței noastre transatlantice ca piatră de temelie a securității noastre colective”.

Secretarul general i-a spus președintelui ales Biden că așteaptă cu nerăbdare să lucreze foarte strâns cu el pentru a consolida în continuare legătura dintre America de Nord și Europa și pentru a pregăti reuniunea de anul viitor a liderilor NATO, conchide sursa citată.

De altfel, miniștrii afacerilor externe din statele NATO se vor întruni săptămâna viitoare, în perioada 1-2 decembrie, pentru o reuniune ministerială în format videoconferință pentru a discuta agenda politică a Alianței, cu accent pe viitorul NATO, în contextul procesului de reflecție lansat de secretarul general.

I just spoke to @JoeBiden and congratulated him on his election as the next US President. I look forward to working with him to further strengthen #NATO as the cornerstone of our collective security. https://t.co/GcRVjRQSzQ

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 23, 2020