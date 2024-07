Joe Biden și liderii Partidului Democrat o susțin pe Kamala Harris pentru Casa Albă: “Este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump”

Partidul Democrat din SUA se pregătește să o nominalizeze pe Kamala Harris drept candidat oficial al partidului pentru funcția de președinte al SUA după ce liderul în funcție de la Casa Albă, Joe Biden, a anunțat duminică seară că se retrage din cursă, la capătul unei perioade tensionate în care a fost pusă la îndoială abilitatea lui de a mai putea câștiga și asigura un nou mandat din cauza vârstei înaintate.

“Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie în calitate de candidat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris Biden, pe Twitter, după o scrisoare în care și-a anunțat retragerea, devenind primul președinte după 55 ani care nu candidează pentru un al doilea mandat.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

Ulterior, toţi cei 50 de preşedinţi ai Partidului Democrat din statele americane au stabilit că o susţin pe vicepreşedinta Kamala Harris pentru a fi noul candidat al partidului la prezidenţialele americane, potrivit unor surse familiare cu problema, scrie Reuters, conform Agerpres.

Preşedinţii au ţinut o conferinţă telefonică duminică, după ce preşedintele Joe Biden a anunţat că renunţă să se prezinte la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

“În numele poporului american, îi mulțumesc lui Joe Biden pentru conducerea sa extraordinară în calitate de președinte al Statelor Unite și pentru deceniile petrecute în serviciul țării noastre. Sunt onorată să am sprijinul președintelui și intenția mea este să câștig această nominalizare”, a scris și Kamala Harris, pe X.

“Voi face tot ce îmi sta în putere pentru a unifica Partidul Democrat – şi a uni naţiunea noastră – pentru a-l învinge pe Donald Trump”, a mai adăugat ea.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024