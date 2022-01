Joe Biden și liderii UE, NATO, Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii și Poloniei au reafirmat importanța unității în fața Rusiei și consolidarea securității pe flancul estic

Președintele american Joe Biden și liderii UE, NATO, Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii și Poloniei au subliniat luni importanța unității transatlantice într-un “moment critic” pentru securitatea europeană și au precizat că orice nouă agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei va avea un cost ridicat.

Liderul de la Casa Albă a avut luni o ”videoconferinţă securizată” din “Situation Room” cu mai mulţi lideri europeni pentru a discuta despre situaţia din Ucraina în urma căreia a subliniat că a discutat cu partenerii și aliații europeni despre “consolidarea securității pe flancul estic”.

Ulterior convorbirii la care au participat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, preşedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Olaf Scholz, premierul britanic, Boris Johnson, premierul italian, Mario Draghi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și preşedintele polonez, Andrzej Duda, Pentagonul a anunțat că a plasat 8.500 de militari americani în stare de pregătire sporită pentru a fi desfășurați în Europa de Est, având în vedere provocările continue ale Rusiei de-a lungul graniței cu Ucraina.

Consultările în acest format dintre Biden și liderii europeni au avut în contextul în care Franța, Germania și Marea Britanie formează împreună cu SUA așa numita “cvadrilaterală transatlantică“, Italia reprezintă un aliat important în cadrul NATO care găzduiește Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli, iar Polonia asigură președinția în exercițiu a OSCE. În același timp, includerea liderilor UE și a secretarului general al NATO atestă importanța pe care SUA o acordă coordonării transatlantice, având în vedere că Washington-ul a specificat că va răspunde propunerilor de securitate ale Rusiei având în vedere o “regulă inviolabilă”: “nimic despre Ucraina fără Ucraina, nimic despre NATO fără NATO, nimic despre Europa fără Europa”.

“Astăzi, am vorbit cu liderii europeni ca răspuns la consolidarea militară a Rusiei la granițele Ucrainei. Am discutat despre eforturile noastre comune de a descuraja noi agresiuni rusești, cum ar fi pregătirile pentru a impune costuri economice severe Rusiei și pentru a consolida securitatea pe flancul estic“, a afirmat, după videoconferință, Joe Biden.

Today, I spoke with European leaders in response to Russia’s military buildup on Ukraine’s borders. We discussed our joint efforts to deter further Russian aggression, such as preparations to impose severe economic costs on Russia and reinforce security on the eastern flank. pic.twitter.com/2XvTTvdLJl

Potrivit unui comunicat al NATO, participanții “au subliniat importanța unității în acest moment critic și au precizat că orice nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei va avea un cost ridicat”.

Secretarul general Jens Stoltenberg a reamintit abordarea consecventă a NATO în ceea ce privește Rusia pe două direcții: descurajare și apărare puternice, combinate cu dialogul.

El a salutat desfășurările defensive suplimentare ale aliaților NATO în partea estică a Alianței și a subliniat necesitatea de a continua să se îmbunătățească gradul de cunoaștere a situației NATO și de a consolida apărarea colectivă și descurajarea, având în vedere situația actuală de securitate. De altfel, o mare parte dintre ranforsările militare vizează regiunea Mării Negre și României.

De asemenea, liderii au convenit asupra importanței continuării dialogului cu Rusia. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a invitat pe toți membrii Consiliului NATO-Rusia la o serie de reuniuni ulterioare pentru a discuta despre securitatea europeană, inclusiv despre situația din Ucraina și din jurul acesteia, despre relațiile NATO-Rusia, precum și despre controlul armelor și neproliferare.

Great meeting with @POTUS on European security with #NATO leaders @EmmanuelMacron , @OlafScholz , Mario Draghi, @AndrzejDuda , @BorisJohnson & our #EU partners @eucopresident & @vonderleyen . We agree that any further aggression by #Russia against #Ukraine will have severe costs. pic.twitter.com/r7wx0Xln4X

Din partea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina, care include anunțul Comisiei Europene al unui nou pachet de sprijin de 1,2 miliarde EUR sub forma unui pachet de asistență financiară de urgență și 120 de milioane EUR sub formă de granturi suplimentare.

“Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă lucrează la o gamă largă de sancțiuni sectoriale și individuale în cazul unei noi agresiuni militare din partea Rusiei împotriva Ucrainei. În plus, Comisia a colaborat cu statele membre și cu aliații în ceea ce privește pregătirea, de la energie la securitatea cibernetică”, a transmis executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Substantive exchange this evening with partners & allies on Ukraine situation.

We share the assessment & are undertaking preparations for all eventualities in case diplomacy fails:

Sanctions in case of further 🇷🇺 aggression

Support to 🇺🇦

Preparedness

https://t.co/dS3qWJdgIy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022