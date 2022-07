Joe Biden și premierul israelian s-au angajat să nu permită Iranului să se doteze cu arme nucleare

Europa așteaptă și speră că Macedonia de Nord va face încă un pas spre Uniunea Europeană, a transmis joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sesiunea solemnă a Parlamentului Macedoniei de Nord, potrivit comunicatului oficial.

„Țara voastră este candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Începând din 2005, mulți dintre dumneavoastră au muncit din greu pentru ca Macedonia de Nord să devină membră a UE. Și doar patru ani mai târziu, în 2009, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare. De atunci, am fost în mod constant alături de dumneavoastră. Mă aflu astăzi aici pentru că sunt convinsă că acesta este momentul în care puteți avansa spre viitorul nostru comun. Spre viitorul nostru comun într-o Uniune Europeană cu Macedonia de Nord ca membru cu drepturi depline”, a declarat Ursula von der Leyen.

🇲🇰 Europe is waiting for you.

Waiting and hoping that you will take yet another step towards our Union.

I am here today because I believe that this is the right moment to move forward. https://t.co/T1GxKQsY92

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2022