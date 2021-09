Joe Biden și Volodimir Zelenski, declarație comună adoptată la Washington: SUA vor sprijini ferm aspirațiile euro-atlantice ale Ucrainei. Parteneriatul nostru devine tot mai puternic

Președintele SUA, Joe Biden, l-a primit la Casa Albă pentru prima dată pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cu acest prilej cei doi lideri au adoptat o declarație comună privind parteneriatul strategic SUA-Ucraina.

„La treizeci de ani de la restabilirea independenței Ucrainei, legăturile dintre Statele Unite și Ucraina sunt mai puternice ca niciodată. Valorile noastre comune și angajamentul nostru față de o Europă întreagă, liberă, democratică și în pace constituie baza parteneriatului nostru strategic. Lucrăm împreună pentru a aborda provocările globale comune, inclusiv securitatea și diversificarea energetică, schimbările climatice și pandemia COVID-19”, se arată în declarația comună.

„În timp ce sărbătorim 30 de ani de independență a Ucrainei, parteneriatul dintre națiunile noastre devine tot mai puternic și va deveni chiar mai puternic decât a fost până acum. Iar Statele Unite rămân ferm angajate față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii”, a transmis Joe Biden în timpul întrevederii.

De asemenea, oficialii au menționat că relația bilaterală servește drept piatră de temelie pentru securitatea, democrația și drepturile omului în Ucraina: „Ne-am angajat să punem în aplicare reformele profunde și cuprinzătoare necesare pentru ca Ucraina să își îndeplinească aspirațiile europene și euroatlantice. De asemenea, suntem uniți în angajamentul nostru față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii continue a Rusiei.”

„Succesul Ucrainei este esențial în lupta globală dintre democrație și autocrație. În timp ce înfruntăm împreună această provocare, stăm umăr lângă umăr, optimiști în ceea ce privește obiectivele noastre comune ambițioase de a promova democrația, de a face dreptate, de a spori prosperitatea și de a consolida securitatea Ucrainei”, au mai subliniat cei doi în declarație.

Casa Albă mai informează că pentru a se consemna statutul deosebit al parteneriatului SUA-Ucraina, secretarul de stat al SUA și ministrul ucrainean de externe intenționează să aprobe o nouă Cartă în cadrul reuniunii Comitetului pentru parteneriat strategic de la Washington din această toamnă.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States’ support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh

— President Biden (@POTUS) September 1, 2021