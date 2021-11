Joe Biden și Xi Jinping au discutat în primul summit virtual despre ”natura complexă a relațiilor” SUA-China: Trebuie să evităm o escaladare a competiției în conflict

Statele Unite și China și-au luat angajamentul de a colabora în acest deceniu în privința combaterii schimbărilor climatice, adoptând o declarație comună și rară care i-a surprins pe participanții Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP26).

Cei mai mari poluatori ai lumii și-au anunțat astfel intenția ”de a lucra împreună cu alte părți pentru a consolida punerea în aplicare a Acordului de la Paris”, care prevede ”menținerea temperaturii globale sub 2 grade Celsius” și nevoia de eforturi pentru a o limita la 1,5 grade Celsius.

Trimisul special al SUA pentru climă, John Kerry, și omologul său chinez, Xie Zhenhua, au negociat acordul, prezentat în conferință de presă separate.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, oficialul american a subliniat că această înțelegere reprezintă ”un pas în direcția corectă, un semn de progres și o bază solidă pentru continuarea cooperării în domeniul climei între țările noastre.”

The U.S.-China Joint Glasgow Declaration is a step in the right direction, a mark of progress, and a solid foundation for continued cooperation on climate between our two countries. The world can only achieve its climate goals if our countries are pulling in the same direction.

— Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) November 10, 2021