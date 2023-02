Joe Biden susține marți discursul privind Starea Uniunii, pregătit să prezinte “rolul motor al Americii în lume”, răspunsul occidental unit în fața Rusiei și gestionarea rivalității strategice cu China

Împotmolit în sondaje, împovărat de ani, zdruncinat de incidentul cu balonul de spionaj chinez, preşedintele Joe Biden va încerca marţi, în faţa Congresului, să le spună americanilor că, în pofida tuturor vicisitudinilor, rămâne cea mai bună opţiune a lor, relatează AFP și France24 pentru a prefața discursul privind Starea Națiunii pe care liderul de la Casa Albă îl va susține pentru prima dată în fața unui Congres reunit parțial ostil din punct de vedere politic, după ce republicanii au dobândit majoritatea în Camera Reprezentanților.

De la reşedinţa din Camp David, unde s-a instalat de sâmbătă seara, democratul în vârstă de 80 de ani a postat luni pe Instagram fotografii în care apare înconjurat de consilieri, promptere şi schiţe ale discursului său privind “Starea Uniunii”.

Discursul lui Biden va începe la ora locală 21.00 (ora 04.00, ora României).

I’m delivering my second State of the Union address on Tuesday, February 7 at 9 PM ET.

I’ll report on the progress we’ve made together over the last two years and on the state of our nation. Tune in at https://t.co/GPBtrLBCvT. pic.twitter.com/Aq7tcOSc60

