Joe Biden transmite că va „acționa rapid” pentru a trimite Ucrainei un nou ajutor militar după adoptarea pachetului de asistență de 61 mld. de dolari

Ucraina şi Statele Unite “au început să lucreze” la un acord bilateral de securitate, a anunţat luni preşedintele Volodimir Zelenski, după conversaţia telefonică cu preşedintele Joe Biden, căruia i-a mulţumit pentru noua tranşă de asistenţă.

“În numele tuturor ucrainenilor, vă mulțumesc personal, administrației dumneavoastră, ambelor partide din Congres și întregii națiuni americane pentru decizia care, cu siguranță, aduce victoria noastră comună mai aproape. Așteptăm cu nerăbdare finalizarea rapidă a acestui proces în Senat”, a subliniat Volodimir Zelenski, într-un comunicat difuzat de președinția ucraineană după convorbire.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sâmbătă, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care oferă o asistență de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului, în ciuda obiecțiilor acerbe ale republicanilor de linie dură. Pachetul mult așteptat include 61 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia.

Liderul de la Kiev a informat cu privire la situația de pe linia frontului și la atacul de la Harkov, care a dus la distrugerea turnului de televiziune. “Acest lucru a accentuat încă o dată nevoia critică a Ucrainei de sisteme de apărare aeriană care trebuie să protejeze în mod fiabil orașele și satele ucrainene”, a subliniat Zelenski.

Liderii au discutat în detaliu posibilitatea de a furniza Ucrainei astfel de sisteme, inclusiv cu participarea partenerilor internaționali.

Părțile au discutat, de asemenea, despre producția comună în domeniul apărării și despre participarea SUA la Coaliția privind capacitatea forțelor aeriene. Volodimir Zelenski a remarcat eficiența utilizării de către Ucraina a armelor cu rază lungă de acțiune.

“Statele Unite lucrează în mod dinamic pentru a utiliza activele înghețate ale Rusiei în beneficiul Ucrainei. Acest lucru va reduce povara financiară asupra Statelor Unite și a altor parteneri, precum și va limita resursele agresorului pentru a purta un război. Suntem recunoscători pentru acest lucru”, a remarcat șeful statului ucrainean.

Părțile au discutat despre semnarea unui acord de securitate cu Statele Unite, despre pregătirile pentru summitul inaugural al păcii și summitul aniversar al NATO de la Washington din iulie 2024, conchide sursa citată.

Following the vote in the US House of Representatives, I spoke with @POTUS Joe Biden, who assured me that he will sign the bill immediately as soon as it is approved by the Senate.

I appreciate President Biden’s unwavering support for Ukraine and true global leadership.

I also… pic.twitter.com/liRv0iTf6O

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2024