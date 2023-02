Joe Biden, un nou discurs istoric la Varșovia: Autocrații nu înțeleg decât un singur cuvânt – NU. Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat marţi, într-un discurs istoric și epocal susținut la Varşovia, că la un an de la începerea invaziei ruse în Ucraina ”Kievul rămâne puternic”, NATO este mai unită ca niciodată, democrațiile s-au raliat susținerii valorilor, deşi preşedintele rus Vladimir Putin credea că Alianţa se va rupe și tot liderul autocrat de la Kremlin credea că va învinge Ucraina.

“În urmă cu un an, lumea se pregătea pentru căderea Kievului. Pot să raportez: Kievul este puternic, Kievul este mândru, este înalt și, cel mai important, este liber“, a declarat Biden la Castelul Regal din Varșovia, într-un discurs perceput și ca o confruntare politică cu liderul rus Vladimir Putin, care în aceeași zi a susținut un discurs privind Starea Națiunii, puternic centrat pe a învinui Occidentul pentru războiul ilegal declanșat de Rusia.

Într-un nou discurs epocal și istoric susținut în curtea Palatului Regal din Varșovia, pentru a marca un an de la invazia Rusiei în Ucraina, liderul american e elogiat curajul ucrainenilor și al președintelui Zelenski, a vorbit despre simbolismul solidarității și rezistenței poloneze în anii Războiului Rece și ai comunismului, pentru a menționa apoi și Republica Moldova și hotărârea acestei țări și a președintei Maia Sandu în a alege libertatea și calea aderării la UE.

“Când președintele Putin a ordonat tancurilor sale să intre în Ucraina, a crezut că vom întoarce spatele . S-a înșelat”, a spus Biden.

Liderul american a subliniat faptul că aliații au fost puternici în fața agresiunii Rusiei, care a reprezentat un test pentru toate democrațiile.

“Când Rusia a invadat, nu a fost testată doar Ucraina. Întreaga lume s-a confruntat cu un test de zile mari. Europa a fost testată. America a fost testată. NATO a fost testată. Toate democrațiile au fost testate“, a declarat el.

Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a anunţat că Statele Unite vor găzdui în 2024 un summit al NATO. ”Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. NATO este solidă ca o stâncă”, a afirmat el.

Natura epocală a discursului său a stat din nou în faptul că Biden a reafirmat teza conform căreia am intrat în epoca bătăliei dintre democrații și autocrații, cerând protejarea democrației.

“Putin credea că autocrații ca el sunt duri – iar liderii democrațiilor moi. Apoi a întâlnit voința de fier a Ucrainei, a Americii și a națiunilor de pretutindeni. Națiuni care refuză să accepte o lume guvernată de frică și forță. Autocrații nu înțeleg decât un singur cuvânt: NU. Nu, nu-mi veți lua țara. Nu, nu-mi veți lua libertatea. Nu, nu-mi veți lua viitorul. Voi repeta în această seară ceea ce am spus anul trecut în același loc. Un dictator hotărât să reconstruiască un imperiu nu va putea niciodată să ușureze dragostea poporului pentru libertăți. Brutalitatea nu va măcina niciodată voința celor liberi. Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia, niciodată“, a spus Biden.

Putin thought autocrats like himself were tough – and the leaders of democracies soft.

Then he met the iron will of Ukraine, America, and nations everywhere. Nations that refuse to accept a world governed by fear and force.

— President Biden (@POTUS) February 21, 2023