Johann Sattler, diplomat cu experiență vastă pe zona Balcanilor de Vest, numit noul Reprezentant Special al UE în Bosnia și Herțegovina

Daniel Buda, eurodeputat PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a transmis în fața celor peste 3500 de colegi liberali reuniți la Consiliul Național PNL de la București că ,,România are nevoie de un președinte de dreapta, dar și de o guvernare de dreapta responsabilă, iar domnul Klaus Iohannis, împreună cu PNL reprezintă garanția în acest sens”.

Şeful statului va participa la reuniune la invitaţia liderului liberalilor, Ludovic Orban, începând cu ora 18:00, unde va susţine un discurs în faţa liberalilor care este așteptat să echivaleze cu lansarea candidaturii pentru un nou mandat de președinte al României.

Eurodeputatul liberal și-a început discursul prin a adresa mulțumiri tuturor membrilor PNL pentru implicarea în campania electorală pentru alegerile europene din 26 mai și pentru rezultatele care au oferit întâietate formațiunii pe scena politică raportat la opțiunile românilor.

De asemenea, Daniel Buda a amintit contribuția pe care PNL, împreună cu președintele Klaus Iohannis și creștin-democrații de la nivel european au reușit să protejeze UE de extremism și naționalism, dar și să o așeze pe un parcurs clar pentru următorii cinci ani.

,,Partidul Național Liberal, într-un strâns parteneriat cu domnul președinte Klaus Iohannis și împreună cu reprezentanții PPE, a demonstrat că este o forță în Europa. O forță care a reușit să păstreze Uniunea Europeană pe direcția cea bună, într-un context european tumultos și să o apere de curentele extremiste și naționaliste. Iar când spun acest lucru, mă refer, în principal, la alegerea președintelui Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Nici nu știți cât de complicat și de greu a fost cu aceste alegeri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să consolidăm Uniunea Europeană în lume”, a spus Daniel Buda.

Mai mult, el a vorbit și despre faptul că rezultatele foarte bune obținute de liberali la scrutinul european din 26 mai i-au ajutat pe membrii delegației române în PE să obțină poziții de influență în comisiile de specialitate în care este tranșată legislația europeană.

,,În același timp, dragi colegi, datorită forței pe care ne-ați dat-o, am reușit să obținem importante funcții de conducere la nivelul Parlamentului European și a grupului politic PPE. Astfel, dincolo de faptul că Rareș Bogdan este șeful delegației române, am reușit să obținem vicepreședinția grupului PPE, ocupată de colegul nostru, Siegfried Mureșan. De asemenea, extrem de importantă este funcția de președinte al Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie, unde doamna Adina Vălean va asigura conducerea acesteia. Colegul nostru, Cristian Bușoi a reușit să obțină funcția de vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, Mediu și Siguranță Alimentară. Extrem de important este și faptul că domnul Marian Jean Marinescu, colegul nostru, a obținut funcția de coordonator al grupului PPE în Comisia de Transporturi și Turism. Și, cu voia dumneavoastră, nu mai puțin important este faptul că am reușit să obțin funcția de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură. De altfel, toți colegii europarlamentari au obținut poziții în cele mai relvante Comisii de la nivelul Parlamentului European, ceea ce reprezintă o garanție în plus a faptului că politicile europene, transpuse în Directive și Regulamente, vor îmbrăca nevoile și realitățile din România”, a mai afirmat eurodeputatul.

Daniel Buda consideră că, fără discuție, câștigarea acestor alegeri reprezintă pentru PNL piatra de temelie într-un parcurs care le ,,va asigura accederea la guvernarea de care România are astăzi nevoie”, însă avertizează că lupta electorală cu adversarii de la guvernare nu va fi una ușoară.

,,Suntem primii în opțiunile electoratului, avem cel mai bun candidat la președinție, în persoana domnului Klaus Iohannis, dar vreau să vă spun că bătălia nu este de la început câștigată. Dimpotrivă, este nevoie de multă muncă și implicarea fiecăruia dintre noi. Plecând de la președintele de partid, parlamentari, europarlamentari, primari, aleși locali sau simpli membri, trebuie să ne aflăm cu toții în tranșeele unei bătălii pe viață și pe moarte, cu un PSD care nu este învins, ci este doar rănit. Guvernarea PSD-ALDE și-a demonstrat incapacitatea de absorbție a fondurilor europene în folosul cetățeanului român și al comunităților, a transformat România de astăzi într-o țară în care incompetența este ridicată la rang de virtute, iar guvernarea este bazată doar pe clientela de partid și nepotism, o țară în care siguranța cetățeanului este la fel de vulnerabilă ca o frunză în vânt”, a spus europarlamentarul în fața celor peste 3500 de membri PNL, adăugând că ,,în acest context, România are nevoie de un președinte de dreapta, dar și de o guvernare de dreapta responsabilă, iar domnul Klaus Iohannis, împreună cu PNL reprezintă garanția în acest sens”.

La Consiliul Național al liberalilor participă peste 3.500 de membri PNL, parlamentari, primari şi aleşi locali, informează un comunicat al formațiunii politice. În cadrul reuniunii au vorbit şi secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, liderul grupului europarlamentarilor români din PPE, Rareş Bogdan, liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, liderul senatorilor PNL, Florin Cîţu, preşedintele Ligii Aleşilor Locali ai PNL, Gheorghe Flutur.