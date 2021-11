Josep Borrell anunță că miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sancțiunile împotriva Belarus

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sancţiunile împotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene şi agenţiile de voiaj bănuite a fi implicate în aducerea migranţilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminică Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Vom da undă verde extinderii cadrului legal al sancţiunilor noastre împotriva Belarusului, astfel încât să poată fi aplicat tuturor celor care participă la introducerea ilegală de migranţi în această ţară”, a declarat Borrell pentru publicaţia franceză Le Journal du Dimanche.

El a adăugat că directorii companiilor aeriene şi ai agenţiilor de turism ar putea fi vizaţi de interdicţii de călătorie şi de îngheţarea activelor în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, aproximativ 30 de oficialităţi guvernamentale din Belarus bănuite de implicare în această criză a migranţilor ar putea fi la rândul lor vizate de sancţiuni.

Mai mult, șeful diplomației UE a discutat sâmbătă cu miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei despre „instrumentalizarea inacceptabilă a migranților de către regimul Lukașenko la granițele Uniunii Europene”.

„Vom discuta următorii pași în cadrul reuniunii de luni a miniștrilor afacerilor externe”, a scris el, pe Twitter.

Spoke to @RauZbigniew and @GLandsbergis this evening about the unacceptable instrumentalisation of people by the Lukashenko regime at the borders of the European Union.

We will discuss next steps at the #FAC on Monday.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2021