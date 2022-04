Josep Borrell: Autoritățile ruse sunt responsabile pentru atrocitățile de la Bucha. UE sprijină pe deplin ancheta internațională

Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi atrocitățile comise de forțele armate rusești în orașul Bucha din Ucraina.

„Imaginile tulburătoare ale unui număr mare de morți și răniți civili, precum și distrugerea infrastructurilor civile arată adevărata față a războiului brutal de agresiune pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei și a poporului său. Masacrele din orașul Bucha și din alte orașe ucrainene vor fi înscrise pe lista atrocităților comise pe teritoriul european”, a transmis Josep Borrell într-o declarație oficială.

Șeful diplomației europene a subliniat că autoritățile ruse sunt responsabile pentru aceste atrocități, comise în timp ce dețineau controlul efectiv al zonei: „Acestea sunt supuse dreptului internațional de ocupație. Autorii crimelor de război și ai altor încălcări grave, precum și oficialii guvernamentali și liderii militari responsabili vor fi trași la răspundere. Uniunea Europeană sprijină toate măsurile menite să asigure tragerea la răspundere pentru încălcarea drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar în Ucraina de către forțele armate ruse”, a mai adăugat acesta.

Potrivit oficialului european, Uniunea Europeană sprijină pe deplin ancheta lansată de procurorul CPI privind crimele de război și crimele împotriva umanității, precum și activitatea Comisiei de anchetă a OAMR: „UE acordă asistență procurorului general ucrainean și societății civile care se concentrează pe colectarea și conservarea dovezilor privind crimele de război.”

„Suntem pe deplin solidari cu Ucraina și cu poporul ucrainean în aceste momente sumbre pentru întreaga lume. UE va continua să sprijine ferm Ucraina și va avansa, de urgență, lucrările privind noi sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele Putin trebuie să oprească acest război imediat și necondiționat”, a conchis acesta.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022