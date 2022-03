Josep Borrell condamnă atacul Rusiei asupra biroului Misiunii de Consiliere a UE din Mariupol

Wally Adeyemo, secretarul de stat adjunct al Departamentului Trezoreriei, a avut o discuție cu Mairead McGuinness, comisarul european pentru servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital despre ”abordarea comună” privind sancțiunile împotriva Rusiei, reafirmând că ”sprijinul transatlantic pentru Ucraina rămâne de nezdruncinat”.

”Sancțiunile impun suferință economică regimului lui Putin și celor care sunt complici în război. Sancțiunile Uniunii Europene și ale Statelor Unite sunt strâns legate și ne vom consolida cooperarea”, a subliniat oficialul european într-un mesaj publicat pe Twitter.

The EU & US are in lockstep on sanctions, and we will strengthen our cooperation. pic.twitter.com/oNShqTo9pI

Sanctions impose economic pain on Putin’s regime & those complicit in the war.

La rândul său, oficialul american a transmis că SUA sunt pregătite să ”aprofundeze colaborarea istorică” cu UE, ”creată ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Abordarea noastră comună privind elaborarea și aplicarea sancțiunilor economice se bazează pe valorile noastre comune”, a mai spus Adeyemo.

Today in Brussels, I joined @McGuinnessEU for a US-EU Sanctions Dialogue to deepen the historic partnership we have forged in response to Russia’s invasion of Ukraine.

Our joint approach to the design and deployment of economic sanctions is grounded in our shared values. pic.twitter.com/wtqBM1NEI1

