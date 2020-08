Josep Borrell convoacă de urgență o reuniune virtuală a miniștrilor de externe din UE pentru a discuta despre Belarus, Liban și Turcia

Șeful diplomației din Uniunea Europeană, Josep Borrell, a convocat de urgență vinerea aceasta o videconferință a miniștrilor de externe din statele membre pentru a discuta despre tulburările din Belarus, iscate după alegerile prezidențiale de duminică, criticate pentru lipsa de transparență și existența unor fraude electorale masive care i-ar fi adus liderului de la Minsk, Aleksandr Lukashenko, al șaselea mandat prezidențial.

Într-o postare pe Twitter, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate anunță convocarea reuniunii virtuale care mai are pe agenda discuțiilor de pe 14 august situația din Liban și Mediterana de Est, unde tensiunile sunt exacerbate de acțiunile Turciei de forare în căutarea de gaze naturale în ape teritoriale disputate cu Grecia.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

