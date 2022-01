Josep Borrell, convorbire cu Antony Blinken despre consolidarea militară a Rusiei în Ucraina: Orice discuție despre securitatea europeană va avea loc în coordonare cu UE

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate Josep Borrell și secretarul de stat american Antony Blinken au discutat sâmbătă despre consolidarea militară a Rusiei în jurul Ucrainei, subliniind că orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei va avea „consecințe masive și costuri grave”.

Cu această ocazie, Josep Borrell și-a împărtășit concluziile asupra situației în urma vizitei sale în Ucraina, inclusiv asupra „liniei de contact”, unde separatiștii susținuți de Rusia luptă cu forțele guvernamentale din estul Ucrainei.

Cei doi au reafirmat sprijinul Uniunii Europene și al SUA pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și au subliniat necesitatea ca Rusia să detensioneze situația și să pună în aplicare pe deplin acordurile de la Minsk, potrivit comunicatului oficial.

„Am discutat cu secretarul de stat Antony Blinken despre consolidarea militară a Rusiei în jurul Ucrainei și despre angajamentul diplomatic privind arhitectura de securitate europeană. Vom continua să asigurăm o coordonare strânsă între UE și SUA”, a scris Borrell, pe Twitter.

Discussed with @SecBlinken Russia’s military build-up around #Ukraine, the need for Russia to deescalate, and diplomatic engagement on European security architecture.

