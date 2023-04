Josep Borrell, după întâlnirea cu Nicu Popescu: Voi anunța luni ”noi propuneri pentru a intensifica sprijinul UE pentru Republica Moldova și poporul său”

Înaltul Reprezentant la UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a anunțat că va anunța luni, cu ocazia reuniunii miniștrilor de externe din Uniune, ”noi propuneri pentru a intensifica sprijinul pentru Republica Moldova și poporul său”.

Citiți și: UE va acorda Republicii Moldova încă o tranșă de 50 milioane de euro sub formă de sprijin macrofinanciar

Acesta a avut o întâlnire cu ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, acesta din urmă efectuând o vizită la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali europeni.

”Mă bucur să mă întâlnesc cu prietenul meu, Nicu Popescu. Am discutat despre modalitățile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova și de sprijinire a reformelor sale”, a precizat Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

Good to meet with my friend @nicupopescu. We discussed ways to strengthen Moldova’s resilience and support its reforms.

At Monday’s Foreign Affairs Council I will announce new proposals to step up EU’s support to Moldova and its people. pic.twitter.com/afxxC9oKis

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023