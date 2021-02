Josep Borrell, după vizita controversată la Moscova: Relațiile dintre Europa şi Rusia sunt în derivă. Rusia se deconectează progresiv de Europa

Relațiile dintre Europa şi Rusia sunt în derivă și se pare că Rusia se deconectează progresiv de Europa şi consideră valorile democratice o ameninţare existenţială, a scris duminică, într-un editorial pe blogul său, Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, după vizita pe care a efectuat-o la Moscova.

“Am fost la Moscova pentru a testa, prin diplomație principială, dacă guvernul rus era interesat să soluționeze diferențele și să inverseze tendința negativă a relațiilor noastre. Reacția pe care am primit-o arată vizibil într-o altă direcție“, a spus șeful diplomației europene, având în vedere că vizita sa la Moscova a fost aspru criticată și privită ca o umilință la adresa Uniunii Europene.

Moscova a declarat persona non grata și a decis expulzarea unor diplomaţi polonezi, germani şi suedezi, la numai câteva ore după ce Josep Borrell s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre relaţiile bilaterale. Rusia și-a motivat decizia în baza faptului că acești diplomați au participat la protestele pro-Navalnîi, opozantul rus încarcerat la revenirea sa în țară după ce a fost otrăvit și condamnat la închisoare.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021