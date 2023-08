Josep Borrell face apel la comunitatea internațională: Cu o voce clară și unită, putem determina Rusia să își reia participarea la Inițiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagră

Comisia Europeană salută ”călduros” acordul la care au ajuns Estonia, Letonia și Lituania de a accelera sincronizarea rețelelor lor electrice cu rețeaua Europei continentale (CEN) și deconectarea acestora de rețelele din Rusia și Belarus.

Potrivit unui comunicat al instituției, prim-miniștrii celor trei state baltice au semnat o declarație comună prin care își asumă să devanseze termenul de sincronizare a rețelelor electrice la februarie 2025, de la sfârșitul anului 2025, stabilit inițial prin declarațiile politice din 2018 și 2019.

Angajamentul politic vine în urma unei înțelegeri între operatorii sistemelor de transport (OTS), încheiate la începutul acestei săptămâni, prin care se stabilesc etapele de finalizare a sincronizării depline în februarie 2025.

We agreed with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte on accelerated steps to synchronise Baltic electrical systems with continental European frequency by the beginning of 2025.

Our joint declaration on this milestone that will further secure our energy independence ⬇️ pic.twitter.com/AsW066bXZw

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 3, 2023