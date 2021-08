Josep Borrell i-a transmis Nataliei Gavrilița, premierul Republicii Moldova, sprijinul UE pentru ”agenda ambițioasă axată pe combaterea corupției și reformele mult așteptate”

Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a felicitat-o pe Natalia Gavrilița ”pentru votul de încredere acordatul Guvernului” pe care îl conduce și și-a exprimat sprijinul ”pentru agenda ambițioasă exată pe nevoile oamenilor, combaterea corupției și reformele mult așteptate, menite să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană”.

Spoke to 🇲🇩 PM @natgavrilita to congratulate on strong vote of confidence for her government. Expressed support for the ambitious agenda focused on needs of people, fighting corruption & long awaited reforms aimed at bringing 🇲🇩 closer to 🇪🇺. Looking forward to close cooperation.

