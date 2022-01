Josep Borrell, întrevedere cu premierul ucrainean Denys Shmyhal: UE va sprijini ferm Ucraina în fața amenințărilor externe 

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a reiterat sprijinul deplin al UE pentru suveranitatea integritatea teritorială a Ucrainei, având în vedere desfășurarea militară a Rusiei de-a lungul frontierei cu Ucraina, se arată în comunicatul oficial.

În prima sa vizită în regiunea de Est a Ucrainei, alături de ministru de externe ucrainean, Josep Borrell, a avut ocazia de a vedea la fața locului consecințele dramatice ale conflictului și impactul acestuia asupra vieții oamenilor din ultimii opt ani. În acest context, acesta a lăudat activitatea organizațiilor internaționale, a ONG-urilor și a guvernului ucrainean care lucrează pe teren.

Josep Borrell a reamintit că orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei va avea consecințe masive și costuri grave pentru Rusia și a subliniat coordonarea UE cu SUA, NATO și alți parteneri de aceeași părere. El a subliniat necesitatea ca Rusia să detensioneze imediat tensiunile și să pună în aplicare pe deplin acordurile de la Minsk. De asemenea, și-a exprimat sprijinul clar pentru eforturile de soluționare a conflictului și pentru activitatea Grupului trilateral de contact și a formatului Normandia.

Ieri, 6 ianuarie, Josep Borrell s-a întâlnit la Kiev cu prim-ministrul Ucrainei Denys Shmyhal pentru a discuta despre situația actuală de securitate și despre relațiile UE-Ucraina. El a subliniat importanța reformelor cuprinzătoare ca mijloc de consolidare a rezilienței Ucrainei, în cadrul Acordului de asociere UE-Ucraina, și a reamintit sprijinul politic, financiar și economic, de peste 17 miliarde EUR, acordat Ucrainei de la începutul conflictului din 2014.

In good meeting with PM @Denys_Shmyhal, we discussed how to jointly face #Ukraine‘s external threats and how to further strengthen internal resilience through continuing the comprehensive reform agenda.

Ukraine can be sure of the EU’s continuous support. pic.twitter.com/HC52R7eV8M

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2022