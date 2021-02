Josep Borrell la va propune liderilor UE sancțiuni împotriva Rusiei după vizita sa la Moscova: Suntem la o răscruce de drumuri. Guvernul rus se află pe o cale autoritară

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută decizia noii administrații a SUA de a se alătura programului ACT de finanțare a instrumentelor anti-pandemie.

„Mă bucur că Statele Unite, conduse de Joe Biden, au decis să se alăture ACT. Participarea SUA la facilitățile lumii pentru acces la teste COVID-19, tratamente și vaccinuri va fi un game changer. Împreună vom ajunge la obiectivul global și vom pune capăt acestei pandemii”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

I’m glad that the United States, led by @JoeBiden, decided to join the @ACTAccelerator Council.

The US participation to the world’s facility for access to #COVID19 tests, treatments & vaccines will be a game changer. Together we will reach our #GlobalGoal and end this pandemic.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2021