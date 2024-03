Josep Borrell le propune liderilor europeni ca UE să utilizeze 90% din veniturile activelor rusești înghețate pentru a cumpăra arme Ucrainei

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis marți un mesaj de sprijin pentru prim-ministrul Estoniei, Kaja Kallas, după ce poliţia rusă a dat-o în urmărire în urmărire

“Kaja Kallas, poți purta această listă pe lista de “urmăriți” a Rusiei ca pe o insignă de onoare pentru apărarea neobosită a valorilor și principiilor pe care a fost fondată Uniunea Europeană”, a scris Michel, pe platforma X.

“Nu ne vom lăsa intimidați de războiul de război al Kremlinului. Și suntem solidari cu tine”, a continuat el.

.@kajakallas you can wear this listing on Russia’s “wanted” list as a badge of honour for your relentless defense of the values and principles on which the European Union was founded.

We will not be intimidated by the Kremlin’s warmongering.

And we stand with you in…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 13, 2024