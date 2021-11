Junction Strike 2021: Aproape 1.000 de militari ai forțelor speciale din șase țări NATO și două partenere s-au antrenat sub coordonarea României

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ”concentrările masive și neobișnuite de forțe rusești în apropierea graniței cu Ucraina”, cerând Rusiei să dea dovadă de ”transparență privind activitățile sale militare.”

”Alianța rămâne vigilentă. Monitorizăm situația foarte atent și continuăm să ne consultăm între aliați și cu parteneri precum Ucraina și Uniunea Europeană. Orice nouă provocare sau acțiune agresivă din partea Rusiei ar fi o preocupare serioasă. Facem apel la Rusia să fie transparentă în ceea ce privește activitățile sale militare. Este important să prevenim escaladările și să reducem tensiunile. Nu acceptăm și nu vom accepta anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeei de către Rusia și cerem Rusiei să pună capăt sprijinului acordat militanților din Donbass. Toți aliații NATO sunt uniți în condamnarea comportamentului Rusiei. Susținem agenda de reforme de mare anvergură, care vor contribui la promovarea aspirațiilor euroatlantice ale Ucrainei”, a subliniat Stoltenberg într-o conferință de presă comună cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, aflat la Bruxelles pentru a participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din cadrul Parteneriatului Estic, desfășurtă în vederea pregătirii summitului ce va avea loc la 15 decembrie.

La rândul său, oficialul ucrainean a atras atenția asupra ”războiului hibrid” purtat de Rusia împotriva ”comunității europene și euroatlantice”.

Russia’s military manoeuvres, the energy crisis in Europe, the dramatic use of migrants as a weapon on Poland’s & Lithuania’s borders with Belarus, and massive disinformation are not isolated. They are all elements of Russia’s hybrid war on the European & Euro-Atlantic community. pic.twitter.com/G2HPAT3vAX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2021