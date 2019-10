Jurnal de călătorie politică europeană. Donald Tusk își va publica în luna decembrie memoriile din perioada în care s-a aflat la conducerea Consiliului European

Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat marţi liderilor statelor membre să accepte o nouă amânare a datei retragerii Marii Britanii din UE, după ce Parlamentul britanic a respins calendarul accelerat al lui Boris Johnson de a aproba legislația pentru punerea în aplicare a acordului Brexit și l-a determinat pe premierul britanic să suspende acest proces.

“După decizia prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda procesul de ratificare a Acordului de Retragere și pentru a evita un Brexit fără acord, recomand liderilor celor 27 de membri ai UE să accepte solicitarea Regatului Unit pentru o prelungire a datei de retragere“, a precizat Tusk, într-o postare pe Twitter.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019