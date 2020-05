Jurnalista româncă Monica Ulmanu, printre câștigătorii premiilor Pulitzer 2020, alături de colegii săi de la The Washington Post, pentru o serie de articole despre încălzirea globală

O jurnalistă româncă s-a aflat printre câștigătorii premiilor Pulitzer 2020, decernate luni seară. Monica s-a aflat, alături de colegii săi de la The Washington Post, printre câștigătorii categoriei ”jurnalism explicativ” a premiilor Pulitzer pentru anul 2020.

Aceștia au documentat numeroasele locuri în care temperatura a crescut deja cu 2 grade Celsius ca urmare a schimbărilor climatice, ajungând la un prag despre care specialiştii avertizează că ar putea fi catastrofal dacă va fi atins la nivel global, potrivit Agerpres.

Monica Ulmanu a semnat articolul ”How we know the climate change is real”, publicat pe 18 decembrie 2019, unul dintre cele 10 materiale care au adus premiul echipei The Washington Post.

Juriul și-a motivat decizia de acordare a premiului pentru articolele realizate de echipa The Washington Post, din care face parte și Monica Ulmanu, precizând că ”o serie extraordinară de materiale de presă care demonstrează, cu precizie științifică, efectele înfricoșătoare pe care le produc temperaturile extreme pe glob”, informează Universitatea din București printr-un comunicat.

Cea mai recompensată publicație americană din acest an a fost, de departe New York Times, câștigând trei premii Pulitzer pentru o serie de articole privind criza taxiurilor din New York, un reportaj internaţional consacrat preşedintelui rus Vladimir Putin şi pentru comentariul ziaristei Nikole Hannah-Jones referitor la contribuţia istorică a sclavilor afroamericani. New York Times a câştigat de-a lungul timpului un număr record de premii Pulitzer,127, dar şi numeroase nominalizări.

Pe locul doi în clasament s-a poziționat site-ul de informaţii de investigaţie ProPublica şi revista The New Yorker, care au câştigat fiecare două premii.

Monica Ulmanu este editor grafic pentru The Washington Post. Aceasta s-a alăturat publicației în 2018, după ce a părăsit redacția de știri The Guardian din Londra, unde a lucrat ca redactor de proiecte speciale, informează TVR. Anterior și-a desfășurat activitatea la Thomson Reuters, Boston Globe, și ca stagiar la The New York Times.

Aceasta a absolvit programul de Licență în Jurnalism și de Master în Producție Multimedia și Audio-Video la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Imediat după absolvire, Monica Ulmanu a primit o bursă Fulbright în Statele Unite ale Americii, unde s-a specializat în jurnalismul vizual.

Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii pentru jurnalism din SUA, sunt decernate începând din 1917, când editorul Joseph Pulitzer le-a instituit prin testament.

Anunţarea câştigătorilor a fost amânată cu două săptămâni anul acesta deoarece o parte din jurnaliştii care fac parte din comitetul de selecţie au fost ocupaţi cu reflectarea pandemiei noului coronavirus şi au avut nevoie de timp suplimentar pentru evaluarea concurenţilor. În mod normal, premiile sunt anunţate în faţa publicului în cadrul Universităţii Columbia din New York. Doar că, anul acesta, ca urmare a pandemiei de coronavirus, Dana Canedy, care administrează evenimentul, a făcut publică lista cu numele câştigătorilor din livingul personal, după ce cei 18 membri ai juriului au deliberat în cadrul unei ”dezbateri virtuale şi digitale”.

Ediţia din 2020 a Premiilor Pulitzer a avut 15 categorii dedicate jurnalismului şi 7 categorii pentru literatură, teatru şi muzică.

