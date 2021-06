Justiția belgiană ordonă AstraZeneca să livreze de urgență 50 milioane de doze de vaccin și autorizează Comisia Europeană să perceapă penalități pentru fiecare doză nelivrată

Comisia Europeană a adoptat astăzi o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență ( PNRR) al Luxemburgului. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a 93 de milioane de euro sub formă de granturi în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (FRR), informează un comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Luxemburgului. De asemenea, va sprijini eforturile Luxemburgului pentru a depăși mai bine pandemia COVID-19.

„Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și de reziliență al Luxemburgului. Planul pune un accent puternic pe măsurile care vor contribui la asigurarea tranziției ecologice, demonstrând angajamentul Luxemburgului de a crea un viitor mai durabil. Sunt mândră că NextGenerationEU va juca un rol important în susținerea acestor eforturi”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene se află vineri, 18 iunie, la finalul unui tur al câtorva capitale europene pe care le-a vizitat pentru a exprima sprijinul Bruxelles-ului pentru planurile naționale de redresare și reziliență ale acestora. Luxemburg, unde a avut întrevederi cu premierul Xavier Bettel, ministrul de finanțe Pierre Gramegna, și cu Marele Duce Henric, conducătorul coroanei luxemburgheze, a fost ultima destinație din această săptămână după vizitele anterioare în Portugalia, Spania, Grecia și Danemarca.

The @EU_Commission gives its green light to the 🇱🇺 recovery plan.

With its strong focus on green measures, it shows Luxembourg’s commitment to a sustainable future.

I am proud that #NextGenerationEU will play an important role in supporting these efforts.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 18, 2021