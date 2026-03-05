Kaja Kallas acuză Iranul că „exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări pentru a semăna haos”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis că „Iranul exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări posibil pentru a semăna haos”.

„Ceea ce vedem în Orientul Mijlociu… (sunt) de fapt aceleași drone care atacă Kievul în fiecare zi… (și) Ucraina poate ajuta țările din Golf, deoarece a dezvoltat… sisteme de interceptare și protecție împotriva dronelor. Așadar, vom vedea și cum putem combina aceste elemente pentru a ajuta țările să riposteze la atacurile cu drone”, a declarat Kaja Kallas înaintea unei reuniuni informale prin videoconferință între miniștrii de externe din UE și reprezentanți ai statelor Consiliului de Cooperare al Golfului, informează The Guardian.

Unele țări din regiune și-au exprimat îngrijorarea cu privire la perspectiva unui „război civil în Iran din cauza schimbării conducerii regimului și a ceea ce se întâmplă acolo”.

Kallas adaugă că prima prioritate este „siguranța cetățenilor noștri … din regiune”, în strânsă coordonare cu serviciile consulare ale statelor membre ale UE.

Ea a mai spus că UE este „extrem de îngrijorată” cu privire la securitatea maritimă și traficul prin strâmtoarea Ormuz și că va lucra la misii navale pentru a ajuta în acest sens.

Campania de lovituri asupra Iranului, care a debutat sâmbătă cu atacuri aeriene comune ale Statelor Unite și Israelului, a dus la lansarea a mii de bombe asupra țintelor iraniene, eliminând cea mai mare parte a sistemelor de apărare aeriană, lovind lansatoarele de rachete și elemente ale capacităților de producție ale Teheranului în domeniul apărării.

La nivel politic, ayatollahului Ali Khamenei și zeci de oficiali iranieni au fost uciși în urma loviturilor aeriene americano-israeliene.

În pofida faptului că atacurile au redus capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone asupra țintelor din întreaga regiune a Golfului, Teheranul a reușit să penetreze apărarea SUA, informează Politico Europe.

Șase soldați ai Armatei de Rezervă a SUA au fost uciși duminică în Kuweit de o dronă iraniană Shahed care a lovit un centru de operațiuni tactice care nu era complet protejat împotriva amenințărilor aeriene.

 Atacul a subliniat amenințarea pe care o reprezintă pentru forțele americane din regiune dronele de mici dimensiuni și ieftine, deoarece acestea zboară în mod normal sub sistemele radar tradiționale și pot fi lansate în roiuri, care pot fi dificil de neutralizat complet.

Dronele iraniene au ucis și civili israelieni, au lovit clădiri de apartamente în întreaga regiune a Golfului și s-au prăbușit peste sediul Flotei a 5-a a Marinei din Bahrain.

