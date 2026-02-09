U.E.
Kaja Kallas acuză Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina: Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv”
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina, în contextul în care Bruxelles-ul cochetează din ce în ce mai intens cu ideea de a numit un emisar special care să discute direct cu Moscova, printre persoanele vehiculate numărându-se fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö.
În cadrul unui interviu exclusiv pentru emisiunea Euronews intitulată „Europe Today”, Kallas a avertizat că eforturile de pace privind Ucraina riscă să consolideze agresiunea Rusiei, dacă Moscova nu este forțată să facă concesii reale.
Aceasta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la negocierile recente dintre părțile ucraineană și rusă, mediate de SUA, care s-au soldat fără rezultate concrete până acum. Înaltul Reprezentant al UE a apreciat că impactul reflectă lipsa de seriozitate din partea Kremlinului, în timp ce Ucraina este presată să facă concesii.
„Ei (negociatorii ruși) nu au persoane serioase la masa negocierilor. Nu mă aștept să rezulte nimic din această rundă de negocieri”, a spus ea.
Delegațiile din Ucraina și Rusia s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, întâlnire pe care ucrainenii au calificat-o drept „constructivă”, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat mai multă apărare aeriană după un atac asupra Ucrainei din weekend, cu 400 de drone și 40 de rachete.
Kallas a recunoscut că administrația Trump a adus ambele părți la masa negocierilor pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, dar a subliniat că dezechilibrul dintre cererile adresate Kievului și cele adresate Moscovei este evident.
„Am văzut doar ce sunt dispuși să cedeze ucrainenii pentru a pune capăt acestui război”, a spus ea. „Nu am văzut nicio concesie din partea Rusiei”.
Zelenski a declarat că se așteaptă ca Trump să insiste pentru un termen limită în vara aceasta, în iunie, pentru a pune capăt războiului și că ar fi pregătit să crească presiunea asupra ambelor părți dacă termenul limită nu va fi respectat.
Ministrul ucrainean de externe face apel la accelerarea negocierilor de pace și consideră că doar Trump poate facilita un acord
Trump a stabilit în repetate rânduri termene limită pentru a pune capăt războiului, dar nu le-a respectat.
Kallas a spus că doar ucrainenii sunt cei care pot decide cu privire la cedările dureroase, concentrate în principal în jurul teritoriilor.
„Depinde de ucraineni să decidă ce fel de cedări sunt dispuși să facă”, a spus ea, avertizând în același timp cu privire la tacticile de negociere ale Rusiei.
„Ei (n.r. rușii) au cerințe maximaliste, ceva ce nu a fost niciodată al lor, apoi prezintă amenințări, ultimatumuri, folosesc forța”, a spus Kallas.
Între timp, se intensifică apelurile pentru ca UE să numească un trimis special care să reprezinte blocul și să susțină Ucraina la masa negocierilor, după ce a fost marginalizată de eforturile mediate de SUA.
Cu toate acestea, Kallas a minimizat importanța numelor și a personalităților, insistând că accentul ar trebui pus pe mandatul și obiectivul din spatele numirii unui trimis.
„În acest moment, nu contează persoana care o face, ci mai degrabă cum și ce vrem să obținem din asta”, a declarat ea pentru Euronews. „Dacă rușii consideră că obțin maximum de la americani, de ce ar vrea să discute cu europenii?”, s-a întrebat Kallas.
„Noi doar le vom adresa cereri”, a adăugat ea.
În schimb, Kallas a susținut că Rusia trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv”, ceea ce ar necesita o unitate puternică din partea Occidentului.
Așa se face că executivul european a propus cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, în contextul în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de când Moscova a încălcat dreptul internațional prin invadarea vecinului său.
În paralel, UE a făcut pași în direcția cadrului juridic necesar pentru sprijinirea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.
Împrumutul destinat Kievului va fi finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri de război. În plus, finanțarea va contribui la consolidarea industriilor de apărare europeană și ucraineană.
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.
Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de euro de la guvernele naționale și regionale, iar restul de la ASML și alți parteneri din industrie.
Potrivit unui comunicat al executivului european, NanoIC va accelera dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor de nouă generație, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a asistenței medicale și a tehnologiei mobile 6G.
NanoIC este prima facilitate europeană care utilizează cea mai avansată mașină de litografie cu raze ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea cipurilor folosind tehnologie de peste doi nanometri. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în tehnologia europeană de fabricare a semiconductorilor.
Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei Matthias Diependaele au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi modele de cipuri, echipamente și procese la o scară aproape industrială înainte de producția în serie.
Aceasta este construită pe principiul accesului liber, start-up-urile, cercetătorii, IMM-urile și marile organizații putând utiliza facilitățile NanoIC. Găzduită de IMEC (Belgia), printre partenerii săi se numără CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda), Centrul de Știința Suprafeței si Nanotehnologie, Universitatea Politehnică din București (România) și Institutul Național Tyndall (Irlanda).
Concepute pentru a transpune tehnologiile cipurilor din „laborator în fabrică”, liniile pilot reprezintă un pilon esențial al inițiativei Cipuri pentru Europa din cadrul Legii cipurilor. Acestea vor consolida poziția actorilor europeni în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor fi deschise partenerilor de încredere, sprijinind baza industrială și competitivitatea Europei și contribuind în același timp la păstrarea și atragerea de talente.
Cele cinci linii pilot (NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope) din cadrul Legii privind cipurile reprezintă împreună o investiție combinată a UE și a statelor membre în valoare de 3,7 miliarde de euro, care face legătura între excelența europeană în domeniul cercetării și aplicațiile industriale. Deschiderea liniei pilot NanoIC urmează inaugurării FAMES la 30 ianuarie.
Începerea activității operaționale a acestor infrastructuri reprezintă o etapă importantă în consolidarea suveranității și a bazei industriale a Europei în domeniul semiconductorilor. La aproape exact patru ani de la data la care președinta Ursula von der Leyen a anunțat Legea europeană privind cipurile, deschiderea NanoIC coincide cu angajamentul Comisiei față de industrie și părțile interesate în ceea ce privește revizuirea Legii CHIPS 2.0.
România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA
România caută să își definească rolul într-o nouă arhitectură de securitate economică occidentală, centrată pe accesul la materii prime și minerale critice, energie și infrastructuri strategice, într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și eliminarea riscului ca resursele esențiale să fie folosite ca instrument de presiune geopolitică. În acest context, Washingtonul și Bruxelles-ul sunt aliniate, iar România își asumă un rol activ și potențial contributiv, potrivit unui material de opinie semnat de Radu Burnete, consilierul pentru politici economice al președintelui Nicușor Dan, publicat după vizita efectuată săptămâna trecută în SUA.
„Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele Unite depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate. Într-o lume în care comerțul a devenit instrument politic și militar, iar lanțurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciție, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilități strategice”, a scris Burnete, în materialul publicat pe pagina sa web, explicând că deplasarea la Washington „a fost despre locul României într-o nouă ordine economică pe care trebuie nu doar să o înțelegem, ci să o construim”.
Consilierul prezidențial arată că discuțiile au fost structurate pe trei piloni principali: mineralele critice, energia și relațiile cu Congresul american.
Potrivit lui Burnete, tema centrală a vizitei a fost cea a mineralelor critice, într-un context internațional marcat de inițiative comune ale SUA, UE și Japoniei pentru reducerea dependenței de China. „Și aici intervine România”, a scris consilierul prezidențial, amintind că, în cadrul Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre care trei sunt în România – grafit la Baia de Fier, magneziu la Budureasa și cupru la Rovina. „România are o diversitate mare cu aproximativ 60 de minerale diferite”, a subliniat el.
Un al doilea pilon al vizitei a fost energia, cu accent pe energia nucleară și pe Coridorul Vertical de gaze, proiect regional menit să aducă LNG american în Europa Centrală și de Est și să reducă dependența de gazul rusesc. „România are o poziție privilegiată”, notează Burnete, menționând că țara noastră este atât punct de bifurcație al coridorului, cât și singurul producător de gaze de-a lungul acestuia.
El a amintit de investițiile de peste 20 de miliarde de euro planificate de Nuclearelectrica, proiectele de retehnologizare de la Cernavodă, reactoarele 3 și 4 și construcția reactoarelor modulare mici de la Doicești, în parteneriat cu companii americane.
În materialul său, consilierul prezidențial face referire și la discuțiile purtate cu membri ai Congresului SUA, subliniind importanța unei abordări unitare a României în politica externă. „Am vorbit o singură limbă”, a scris acesta, referindu-se la întâlnirile comune cu responsabili americani pe care le-au avut ministrul de externe din partea USR, un senator PSD, șeful Cancelariei prim-ministrului și consilierul economic al președintelui. „Unitatea în politica externă, dincolo de tensiunile politice de acasă, este un lucru normal și necesar”, a adăugat el.
„Mesajul pe care l-am primit la Washington a fost clar: arhitectura globală s-a schimbat. America are nevoie de aliați pe care să se bazeze – aliați care pot contribui militar și care sunt gata să investească într-o economie rezilientă, neexpusă presiunilor unor puteri ostile. Răspunsul României este că SUA se pot bizui pe noi, desigur într-un cadru în care apartenența și rolul nostru în Uniunea Europeană sunt la fel de importante. Vizita a fost scurtă, dar productivă. Vor urma altele, din cel mai simplu motiv: relația strategică și de securitate cu SUA este profundă, dar relația economică bilaterală rămâne încă sub potențialul ei. Iar în lumea care se naște sub ochii noștri, cele două nu mai pot fi separate”, conchide Radu Burnete.
Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale
Țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania.
Noul document de orientare difuzat de Berlin și obținut de POLITICO vine în contextul în care președinții și prim-miniștrii din întreaga UE se pregătesc să se întâlnească joi în Belgia pentru a discuta despre redresarea cifrelor economice slabe.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a convocat reuniunea la castelul Alden Biesen, a declarat că dorește să utilizeze această ocazie pentru a conveni asupra „aprofundării, armonizării și integrării suplimentare a piețelor noastre unice”.
Analiza germană citează cifrele Fondului Monetar Internațional, care arată că barierele actuale în calea comerțului în cadrul pieței comune a UE sunt echivalente cu tarife de 44% pentru bunuri și de până la 110% pentru servicii. Remedierea acestei situații, potrivit documentului, „va necesita măsuri specifice, îndrăznețe și, în unele cazuri, incomode” și va impune țărilor să accepte restricționarea „domeniului de acțiune național în interesul pieței comune”.
Citiți și: Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi
Cu toate acestea, Berlinul avertizează că acest lucru va fi posibil numai dacă nu va însemna cedarea de putere suplimentară către birocrații care intenționează să impună reglementări împovărătoare asupra întreprinderilor, care deja se luptă să concureze la nivel global. „Aceasta include noi restricții asupra activității legislative pentru a evita birocrația inutilă, precum și reducerea hotărâtă a birocrației, care susține obiectivele politice și standardele relevante”, arată documentul.
Pe lista măsurilor specifice propuse de guvernul de coaliție de centru-dreapta al cancelarului Friedrich Merz se află noi reguli simplificate pentru companiile care oferă servicii în diferite țări ale UE și care permit lucrătorilor să se deplaseze mai ușor în cadrul blocului prin recunoașterea calificărilor. Sprijinul specific pentru întreprinderile mici și reglementările simplificate privind mărfurile sunt, de asemenea, esențiale pentru eliminarea barierelor, se arată în document.
Summitul de la Alden Biesen al lui Costa vine după ce țările UE au fost nevoite să ia în calcul perspectiva unor noi tarife dure în contextul amenințărilor tarifare lansate de președintele american Donald Trump luna trecută, pe măsură ce acesta și-a intensificat eforturile de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca.
De atunci, capitalele au făcut presiuni pentru adoptarea de noi măsuri care să asigure că blocul își poate valorifica economia — care reprezintă aproape o cincime din producția globală — pentru a se promova mai bine pe scena mondială.
În declarațiile acordate POLITICO, comisarul UE pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a afirmat că executivul blocului a propus deja măsuri de reducere a birocrației care vor genera economii de 15 miliarde de euro în costuri administrative.
„Dar acesta este doar un început: legislația simplă și adecvată scopului trebuie să devină parte a culturii noastre în viitor, iar mai mult de jumătate din propunerile noastre vor avea o puternică dimensiune de simplificare”, a declarat Dombrovskis.
În preambulul acestei întâlniri, președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la Uniunea Europeană să să-și accelereze agenda de „independență europeană”, într-un ecou al abordării vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene pentru strategie industrială, care pledează pentru o „preferință europeană” în vederea stimulării competitivității UE.
Pentru a evita o Europă cu mai multe viteze, România propune ca alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie „să țină cont de criterii geografice.”
Identificarea de noi soluții pentru valorificarea deplină a pieței unice apare și în contextul raportului Consiliului European pentru Inovare Politică, publicat în septembrie. Documentul arată că doar 11% din recomandările raportului Draghi au fost puse în aplicare în primul an al mandatului Comisiei.
Recent, Mario Draghi a atras atenția asupra unei ordini globale „defuncte” ce reclamă un „federalism pragmatic”, potrivit acestuia, pentru că „punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”.
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
