Kaja Kallas acuză SUA că încearcă să divizeze Europa: Nu le place Uniunea Europeană

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Statele Unite că încearcă să divizeze Europa, avertizând că abordarea Washingtonului riscă să amplifice tensiunile dintre cei doi aliați transatlantici, potrivit unui interviu acordat publicației Financial Times.

Kallas a afirmat că poziția americană este clară în această privință.

„Cred că este important ca toată lumea să înțeleagă că Statele Unite au fost foarte clare că vor să divizeze Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat ea, adăugând că abordarea Washingtonului reflectă tacticile utilizate de „adversarii noștri”.

Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană s-au tensionat în ultimul an, în special în timpul administrației președintelui Donald Trump. Liderul american a impus tarife comerciale asupra mai multor state europene și a criticat în repetate rânduri politicile comerciale ale Uniunii Europene. De asemenea, declarațiile lui Trump privind posibilitatea anexării Groenlandei, teritoriu aparținând Danemarcei, au alimentat îngrijorările în Europa cu privire la viitorul alianței nord-atlantice.

În același timp, disputele comerciale s-au intensificat. În această săptămână, Washingtonul a lansat investigații comerciale care vizează Uniunea Europeană și alte economii majore, inclusiv China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic, în legătură cu presupuse practici comerciale neloiale. Dacă aceste investigații vor confirma încălcări, Statele Unite ar putea introduce noi tarife încă din această vară.

„Avem o relație foarte complicată”, a spus Kallas. „Dacă citiți strategia de securitate națională și strategia de apărare națională, cred că nu ar trebui să existe iluzii”, a adăugat ea, referindu-se la documentele publicate de Casa Albă în decembrie și ianuarie, care solicitau „cultivarea rezistenței” în Europa și necesitatea „calibrării” sprijinului militar al SUA pentru continent.

În acest context, șefa diplomației europene a îndemnat statele membre să nu negocieze individual cu Washingtonul, subliniind că forța Europei constă în acțiunea colectivă.

Potrivit publicației, Kallas a afirmat că țările europene ar trebui să abordeze discuțiile cu Statele Unite la comun, deoarece Uniunea Europeană are o influență mai mare atunci când acționează unit.



„Răspunsul nostru nu ar trebui să fie «Oh, să tratăm cu [Trump] bilateral», ci… «Să tratăm cu ei împreună»… Lor nu le place să fim împreună, pentru că atunci suntem puteri egale”, a subliniat ea.

În același timp, ea a recunoscut că Europa continuă să depindă în mare măsură de capacitățile militare și de tehnologia de apărare americane.

Kallas a subliniat că statele europene trebuie, deocamdată, să continue achizițiile de echipamente de apărare din Statele Unite, dar în paralel să investească în propria industrie de apărare pentru a reduce această dependență în viitor.