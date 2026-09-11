Kaja Kallas afirmă că pregătirea apărării europene pentru orizontul anului 2030 este „prea târzie”: „Amenințările se intensifică”

U.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2026

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că planificarea pregătirii apărării europene pentru orizontul anului 2030 este „prea târzie” și cere accelerarea eforturilor în fața creșterii amenințărilor la adresa Europei, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Examinăm starea de pregătire a apărării pentru 2030 și mi se pare că este prea târziu”, a declarat Kallas într-un interviu publicat vineri de ziarul belgian Le Soir.

Înaltul Reprezentant al UE a avertizat, de asemenea, că a vorbi despre „atacuri hibride” poate fi limitativ pentru a descrie ceea ce se întâmplă și a susținut că Rusia „nu încetează să escaladeze și testează până unde poate merge”.

„Atacuri hibride sunt o definiție cam vagă a ceea ce se întâmplă cu adevărat”, a afirmat Kallas, care a subliniat că UE analizează ce altceva se poate face în domeniul apărării și a denunțat faptul că există ‘diplomați care de fapt nu sunt diplomați” și care, din ambasade, recrutează infractori mărunți pentru a comite acte de sabotaj.

Șefa diplomației europene a asigurat, de asemenea, că „amenințările se intensifică” și că atacurile au ajuns deja pe teritoriul european, așa că, în opinia ei, „trebuie să acționăm mai repede”.

Kaja Kallas a explicat că acesta a fost motivul pentru care a propus recent crearea unui grup de nivel înalt format din experți care să poată propune măsuri concrete pentru a accelera pregătirea europeană în materie de apărare. A recunoscut însă că inițiativa s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea unor state membre, ceea ce a determinat-o să anuleze prezentarea și lansarea grupului.

„Statele membre s-au opus cu adevărat acestei idei. Foarte bine, să căutăm alte soluții. Dar nu renunț la acest obiectiv: trebuie să acționăm mai repede”, a adăugat șefa diplomației europene.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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