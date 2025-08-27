Kaja Kallas: Astăzi, pulsul Europei bate alături de Republica Moldova și de parcursul său către UE

Președintele SUA, Donald Trump, va găzdui miercuri, la Casa Albă, o „întâlnire de amploare” pentru a discuta „planul cuprinzător” al administrației privind gestionarea situației din Gaza după război, a anunțat trimisul său special, Steve Witkoff, relatează The Guardian.

Pentru prima oară, declarațiile de marți ale lui Witkoff confirmă existența unei strategii americane pentru așa-numita „zi de după”, subiect pe care Washingtonul îl lăsase până acum în seama aliaților arabi din regiune. Planul este pus pe masă după ce, în februarie, Trump își exprimase public viziunea de a „prelua Gaza și de a reloca permanent locuitorii” — o idee primită favorabil în Israel, dar respinsă categoric de partenerii SUA din Orientul Mijlociu, pe care președintele spera să-i convingă să accepte refugiați palestinieni.

„Mulți oameni vor vedea cât de solid este și cât de bine intenționat, și reflectă motivele umanitare ale președintelui Trump”, a declarat Witkoff într-un interviu la Fox News, fără a oferi detalii suplimentare despre plan.

El a precizat, de asemenea, că poziția oficială a administrației Trump este de a se opune oricăror înțelegeri parțiale pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, aliniindu-se astfel cu poziția Israelului. „Aceasta este poziția oficială și aceasta este poziția oficială a președintelui Trump. Cred că el și-a spus: „Nu trebuie să îi mai țineți captivi pe acești ostatici””, a spus Witkoff.

Trimisul american este de părere „că vom rezolva acest lucru într-un fel sau altul, cu siguranță înainte de sfârșitul acestui an”, adăugând că Hamas „a tras de timp în acest proces” luna trecută prin introducerea unor noi condiții, ceea ce a determinat SUA și Israelul să-și retragă echipele de negociere.

În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu promovează o nouă ofensivă pentru cucerirea orașului Gaza, Witkoff a arătat deschidere spre discuții: „Vom avea o negociere, dacă doresc, privind un plan post-conflict în Gaza… dar vrem cu insistență ca toți acei ostatici să se întoarcă acasă”, a adăugat oficialul.