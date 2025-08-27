Connect with us

INTERNAȚIONAL

Kaja Kallas: Astăzi, pulsul Europei bate alături de Republica Moldova și de parcursul său către UE

Published

5 minutes ago

on

© European Union 2025

De Ziua Națională a Republicii Moldova, Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis un mesaj de felicitare și încurajare pentru parcursul european al țării de peste Prut. 

„La mulți ani, Moldova, de Ziua Națională! Ai arătat lumii ce înseamnă independența: libertatea de a-ți alege drumul și viitorul. Astăzi, pulsul Europei bate alături de tine și de parcursul tău către UE”, a transmis șefa diplomației UE într-un mesaj postat pe contul X. 

Mesajul înaltului oficial european subliniază susținerea fermă a Uniunii Europene pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reafirmă importanța valorilor democratice în consolidarea parcursului european al acestei țări. 

Ziua Independenței Republicii Moldova este marcată pe 27 august, comemorând proclamarea independenței din 1991. 

Citiți și: Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SUA

Trump găzduiește o „întâlnire de amploare” la Casa Albă pentru un plan privind viitorul post-conflict al Fâșiei Gaza

Published

2 minutes ago

on

August 27, 2025

By

© Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

Președintele SUA, Donald Trump, va găzdui miercuri, la Casa Albă, o „întâlnire de amploare” pentru a discuta „planul cuprinzător” al administrației privind gestionarea situației din Gaza după război, a anunțat trimisul său special, Steve Witkoff, relatează The Guardian.

Pentru prima oară, declarațiile de marți ale lui Witkoff confirmă existența unei strategii americane pentru așa-numita „zi de după”, subiect pe care Washingtonul îl lăsase până acum în seama aliaților arabi din regiune. Planul este pus pe masă după ce, în februarie, Trump își exprimase public viziunea de a „prelua Gaza și de a reloca permanent locuitorii” — o idee primită favorabil în Israel, dar respinsă categoric de partenerii SUA din Orientul Mijlociu, pe care președintele spera să-i convingă să accepte refugiați palestinieni.

„Mulți oameni vor vedea cât de solid este și cât de bine intenționat, și reflectă motivele umanitare ale președintelui Trump”, a declarat Witkoff într-un interviu la Fox News, fără a oferi detalii suplimentare despre plan.

El a precizat, de asemenea, că poziția oficială a administrației Trump este de a se opune oricăror înțelegeri parțiale pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, aliniindu-se astfel cu poziția Israelului. „Aceasta este poziția oficială și aceasta este poziția oficială a președintelui Trump. Cred că el și-a spus: „Nu trebuie să îi mai țineți captivi pe acești ostatici””, a spus Witkoff.

Trimisul american este de părere „că vom rezolva acest lucru într-un fel sau altul, cu siguranță înainte de sfârșitul acestui an”, adăugând că Hamas „a tras de timp în acest proces” luna trecută prin introducerea unor noi condiții, ceea ce a determinat SUA și Israelul să-și retragă echipele de negociere.

În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu promovează o nouă ofensivă pentru cucerirea orașului Gaza, Witkoff a arătat deschidere spre discuții: „Vom avea o negociere, dacă doresc, privind un plan post-conflict în Gaza… dar vrem cu insistență ca toți acei ostatici să se întoarcă acasă”, a adăugat oficialul.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței

Published

43 minutes ago

on

August 27, 2025

By

© European Union, 2023 - Source: EP

Liderii instituțiilor Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare, miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova, profitând de acest prilej pentru a reafirma sprijinul politic și instituțional pentru parcursul european al țării de peste Prut.

Într-un mesaj pe X, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a dorit să asigure Chișinăul și cetățenii moldoveni că instituția „va face tot ce este necesar” pentru a susține integrarea europeană a Moldovei.

„Republica Moldova este un stat european. Prin istorie, geografie, identitate, cultură și tradiție. Locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este împreună. Și Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de voi în procesul de aderare la UE”, a transmis Metsola.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pus accentul în mesajul transmis pe apartenența la familia europeană a Republicii Moldova.

„Felicitări cu ocazia Zilei Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim libertatea, suveranitatea și democrația voastră. Și viitorul vostru european”, a scris Costa.

Un mesaj similar de susținere a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu! Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul neînfrânt al poporului său și dragostea acestuia pentru libertate. Rămânem alături de voi pe calea către viitorul nostru european comun”, a afirmat șefa Executivului european

 

Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează Ziua Independenței, la 34 de ani de la proclamarea desprinderii de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea este onorată de o vizită de rang înalt, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, aflându-se la Chișinău pentru a participa la festivități. Prezența celor trei lideri europeni reprezintă un semnal puternic de sprijin pentru suveranitatea și parcursul proeuropean al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dar și în contextul regional marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de tacticile hibride folosite de Moscova pentru a influența viitorul țării de peste Prut.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Emmanuel Macron îi răspunde lui Netanyahu: „Ați jignit întreaga Franță” prin acuzațiile că „alimentăm focul antisemit”

Published

58 minutes ago

on

August 27, 2025

By

© GPO/Kobi Gideon

Președintele francez Emmanuel Macron i-a replicat premierului israelian Benjamin Netanyahu care a „jignit întreaga Franță” atunci când l-a acuzat că „alimentează focul antisemit” prin intenția sa de a recunoaște statul Palestina, informează AFP, citat de Agerpres.

„Aceste acuzații de pasivitate în fața unui flagel pe care îl combatem cu toată forța noastră sunt inacceptabile și jignesc întreaga Franță”, a menționat Macron într-o scrisoare adresată lui Netanyahu și publicată marți de cotidianul francez Le Monde.

El a subliniat că antisemitismul nu ar trebui să fie „subiect de instrumentalizare”.

Într-o scrisoare datată 17 august și adresată președintelui francez, Benjamin Netanyahu vorbește despre incidentele antisemite care au avut loc în Franța în ultimele luni și încearcă să le lege de politica lui Macron privind Palestina, spunând: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian alimentează acest foc antisemit”.

„Nu este diplomație, este îngăduință. Recompensează teroarea Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care amenință evreii francezi și încurajează ura împotriva evreilor care bântuie acum străzile voastre”, a adăugat el.

Președinția franceză a reacționat prompt și a calificat declarația premierului israelian drept „eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns”.

„Faptele antisemite din țara noastră vin de departe, au fost alimentate mult timp de extrema dreaptă și încă sunt alimentate de extrema dreaptă care esențializează comunitatea evreiască și susține ura contra acesteia din urmă”, a accentuat președintele francez.

Macron apreciază că inițiativa sa diplomatică în favoarea unei recunoașteri a statului Palestina reprezintă o „mână întinsă” Israelului pentru o „pace durabilă” în regiune și respinge orice acuzație de sprijin acordat mișcării islamiste palestiniene Hamas.

Astfel de acuze au venit și din partea aliatului istoric al Israelului, Statele Unite, care, prin ambasadorul său la Paris, a acuzat guvernul francez de „lipsa unei acțiuni suficiente” pentru combaterea antisemitismului.

Acesta este motivul pentru care Franța l-a convocat pe ambasadorul SUA pentru a-i cere explicații, dar reprezentantul SUA l-a trimis pe adjunctul său.

Pe 24 iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul palestinian în cadrul reuniunii ONU din septembrie, ceea ce a atras o reacție rapidă din partea Israelului, care a afirmat că astfel se recompensează Hamas pentru atacul terorist din 2023, care a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane și luarea a 250 de ostatici. Israelul a răspuns cu o forță copleșitoare și și-a extins recent operațiunile în Fâșia Gaza, în efortul de a elimina Hamas.

Peste 60.000 de persoane au murit în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas. Ministerul nu face distincție între victimele civile și cele militare, dar un număr tot mai mare de cercetători și oficiali guvernamentali – inclusiv cei din Uniunea Europeană – acuză Israelul de comiterea de crime de război sau genocid.

După anunțul făcut de Macron la sfârșitul lunii trecute, Regatul Unit, Canada și Australia au urmat exemplul și și-au arătat intenția de a recunoaște un stat palestinian, deși cu unele rezerve.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
SUA2 minutes ago

Trump găzduiește o „întâlnire de amploare” la Casa Albă pentru un plan privind viitorul post-conflict al Fâșiei Gaza
INTERNAȚIONAL5 minutes ago

Kaja Kallas: Astăzi, pulsul Europei bate alături de Republica Moldova și de parcursul său către UE
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI24 minutes ago

Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – R. Moldova, spre nefericirea Rusiei, subliniază eurodeputatul Siegfried Mureșan
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI35 minutes ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, discuții cu președintele Nicușor Dan: Consolidarea influenței externe a României, esențială
REPUBLICA MOLDOVA43 minutes ago

Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței
ROMÂNIA50 minutes ago

Primarul Timișoarei Dominic Fritz, la Istanbul cu primari europeni, în solidaritate cu primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu, rival al președintelui Erdogan
INTERNAȚIONAL58 minutes ago

Emmanuel Macron îi răspunde lui Netanyahu: „Ați jignit întreaga Franță” prin acuzațiile că „alimentăm focul antisemit”
REPUBLICA MOLDOVA60 minutes ago

Sprijinul necondiționat al României pentru R. Moldova, discutat la București de ministrul de externe moldovean cu Nicușor Dan și șefa diplomației române
FONDURI EUROPENE2 hours ago

Ilie Bolojan despre prioritizarea finanțărilor din PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte
REPUBLICA MOLDOVA2 hours ago

SUA reafirmă angajamentul de a lucra cu Chișinăul pentru “protejarea suveranității naționale”, transmite Marco Rubio într-un mesaj de Ziua Independenței R. Moldova

ROMÂNIA2 days ago

RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
ROMÂNIA3 days ago

România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
REPUBLICA MOLDOVA4 days ago

Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 days ago

Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
ROMÂNIA1 week ago

PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
ROMÂNIA2 weeks ago

Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
ROMÂNIA2 weeks ago

Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI4 weeks ago

Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
ROMÂNIA4 weeks ago

Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării

Trending