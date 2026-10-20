Kaja Kallas cere întărirea securității la Marea Neagră și pe Dunăre: Dronele doborâte de România ar fi putut provoca victime pe teritoriul european

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut marți întărirea securității la Marea Neagră și pe Dunăre, avertizând că atacurile Rusiei amenință vieți omenești, rutele comerciale ale Ucrainei și securitatea alimentară globală. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, aceasta a subliniat că dronele doborâte sâmbătă de avioanele F-16 românești ar fi putut provoca distrugeri și victime pe teritoriul european dacă nu ar fi fost interceptate.

„Putin nu câștigă pe câmpul de luptă din Ucraina. În schimb, vizează în mod flagrant civilii și intensifică atacurile hibride în restul Europei”, a declarat Kallas în cadrul dezbaterii privind escaladarea atacurilor rusești în UE, în special asupra transportului maritim din Marea Neagră.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate a evocat intervenția avioanelor românești, care au doborât două drone deasupra apelor teritoriale ale României.

„Dacă dronele nu ar fi fost interceptate, ar fi putut lovi ținte, provoca noi distrugeri și ucide și mai mulți oameni pe teritoriul european. Șase atacuri în zece zile cu drone suspectate a fi rusești reprezintă o escaladare periculoasă și inacceptabilă în Marea Neagră”, a avertizat ea.

Kallas a precizat că salvatorii îi caută în continuare pe cei șapte marinari dispăruți după atacul cu drone asupra a două nave petroliere în apropierea litoralului românesc.

Aceasta a explicat că răspunsul european trebuie să urmărească trei direcții: menținerea accesului Ucrainei la piețele mondiale, întărirea securității în regiune și creșterea presiunii diplomatice asupra Rusiei.

În privința securității, Kallas a insistat asupra detectării timpurii a amenințărilor și a schimbului de informații în timp real. Rețeaua MARSUR a Agenției Europene de Apărare permite statelor membre să facă schimb de informații de supraveghere maritimă și să își îmbunătățească imaginea comună asupra situației de pe mare.

„Hubul de securitate maritimă la Marea Neagră, pe care România și Bulgaria îl înființează împreună cu sprijinul UE, va îmbunătăți și mai mult cunoașterea situației din regiune”, a afirmat șefa diplomației europene.

Ea a cerut și accelerarea procesului decizional colectiv în cazul incidentelor grave, invocând protocolul de urgență propus anterior pentru gestionarea crizelor hibride majore.

„Avem nevoie și de decizii colective mai rapide atunci când au loc incidente grave, iar acesta este scopul protocolului de urgență propus: consultări politice imediate și o mai bună coordonare în crize hibride majore, inclusiv, desigur, coordonarea cu NATO”, a explicat Kallas.

Propunerea fusese discutată deja de miniștrii europeni ai apărării la 28 septembrie, ca mecanism de coordonare pentru atacuri aflate sub pragul agresiunii armate, în complementaritate cu NATO.

Kallas a subliniat și necesitatea unor capacități mai bune pentru contracararea amenințărilor aeriene și maritime, prin dezvoltare și achiziții comune, inclusiv în cadrul unei coaliții pentru capabilități în domeniul dronelor. Inițiativa „Eastern Flank Watch” sprijină consolidarea supravegherii și apărării de la Marea Baltică la Marea Neagră, în strânsă coordonare cu NATO, a adăugat ea.

În paralel, statele membre cooperează prin Agenția Europeană de Apărare pentru dezvoltarea unor mijloace de nouă generație de combatere a minelor marine și a unor sisteme maritime fără echipaj.

Atacurile au însă consecințe care depășesc securitatea regională. Potrivit lui Kallas, Rusia și-a intensificat de la jumătatea lunii iulie loviturile asupra rutelor de export ucrainene, iar Ucraina pierde venituri din exporturi estimate la 60 milioane de euro pe zi.

Aproximativ 90% din exporturile ucrainene de porumb, grâu, orz și ulei de floarea-soarelui trec prin coridorul Mării Negre, a precizat ea, subliniind importanța acestei rute pentru aprovizionarea piețelor internaționale.

„Rusia transformă în mod deliberat alimentele într-o armă și subminează securitatea alimentară globală, în special în Africa, Asia și Orientul Mijlociu”, a declarat Kallas.

Ea a avertizat că prețurile mondiale ale cerealelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din februarie 2023. Deși stocurile sunt mai mari decât în 2022, sistemul alimentar mondial se confruntă simultan cu fenomene climatice extreme, secetă și perturbarea exporturilor de îngrășăminte din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Pentru a asigura rute alternative, UE continuă inițiativa culoarelor de solidaritate cu Ucraina, prin care exporturile de cereale au crescut cu aproape două milioane de tone din iulie. Kallas a avertizat însă că Rusia atacă acum și punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, România și Polonia, punând în pericol și aceste alternative.

Pe plan diplomatic, UE lucrează cu Turcia, India și alți parteneri, inclusiv țări importatoare de alimente din Africa, pentru un acord care să garanteze libertatea navigației în Marea Neagră. Kallas a amintit că 51 de țări au condamnat Rusia și au cerut asigurarea trecerii în siguranță prin Marea Neagră, în cadrul Adunării Generale a ONU.

„Un acord pentru Marea Neagră ar proteja vieți și aprovizionarea cu produse esențiale. Ucraina l-a propus. Rusia l-a respins”, a subliniat ea.

„De aceea, angajamentul diplomatic trebuie să meargă mână în mână cu o presiune susținută asupra Moscovei și cu sprijinul pentru Ucraina”, a conchis Kallas.