Kaja Kallas compară războiul cu o aventură amoroasă într-o referire la situația din Orientul Mijlociu: Este ușor să te lași prins, dar greu să ieși 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, le-a semnalat șefilor de stat sau de guvern, reuniți la Bruxelles, că Uniunea Europeană ar putea cu ușurință să fie angrenată în conflictul periculos din Orientul Mijlociu din car ar fi dificil ulterior să se retragă, informează Politico Europe.

Kallas a profitat de organizarea summitului Consiliului European pentru a atrage atenția asupra implicării într-un război fără deznodământ împotriva Iranului, declanșat odată cu loviturile americano-israeliene de la finalul lunii februarie.

„Declanșarea unui război este ca o aventură amoroasă – este ușor să te lași prins, dar greu să ieși”, a declarat aceasta, conform declarațiilor susținute de doi diplomați informați de lideri cu privire la discuțiile desfășurate cu ușile închise.

În același timp, Kallas a reiterat importanța apărării intereselor UE în regiune, dar a afirmat că nu există o voință deosebită de a extinde mandatul misiunii navale Aspides, care operează în prezent în Marea Roșie.

Citiți și: Pete Hegseth transmite că Pentagonul nu are un „termen limită clar” pentru încheierea implicării în conflictul din Orientul Mijlociu

Aliații se tem că situația din Orientul Mijlociu ar putea escalada într-o criză majoră, pe măsură ce conflictul s-a extins dincolo de granițele iraniene, ca urmare a răspunsului Teheranului asupra țărilor din Golf, deși Trump a spus că a decimat capacitățile militare ale Iranului.

Liderul american își manifestase inițial supărarea că nu primește sprijin din partea aliaților pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz, amenințându-i pe aceștia că îi așteaptă un „viitor sumbru” dacă nu dau curs apelului SUA.

Ulterior, Trump a spus că nu mai are nevoie de sprijinul lor, dar a revenit asupra declarațiilor în încercarea de a mobiliza ajutor, precizând că SUA ar putea renunța la deblocarea căii navigabile din Orientul Mijlociu.

UE a respins cererea lui Trump de a contribui la rezolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz. „Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct afectate”, a declarat luni seara, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Cu toate acestea, președintele Finlandei, Alexander Stubb, consideră că există un potențial pentru implicarea Europei în securizarea Strâmtorii Ormuz, sugerând că un astfel de sprijin ar putea fi condiționat de susținerea Statelor Unite pentru Ucraina.

Aliații Statelor Unite – Franța, Germania, Italia, Olanda, Regatul Unit și Japonia, și-au arătat deschiderea într-o declarație comună de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, dar nu au oferit detalii cu privire la modul în care ar proceda sau la măsura în care ar fi dispuși să aloce resurse.