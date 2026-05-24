Kaja Kallas condamnă „actele de teroare abominabile” ale Rusiei, menite „să ucidă cât mai mulți civili” ucraineni: Miniștrii de externe din UE vor discuta despre modalitățile de intensificare a presiunii

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in2 min.
© European Union 2024

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, condamnă „actele de teroare abominabile” ale Rusiei, „menite să ucidă cât mai mulți” civili ucraineni. 

Rusia a lansat o serie de atacuri nocturne asupra Kievului, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte zeci, au declarat autoritățile locale, arată Euronews. 

„Rusia s-a împotmolit pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina prin atacuri deliberate asupra centrelor urbane. Acestea sunt acte de teroare abominabile, menite să ucidă cât mai mulți civili posibil. Faptul că Moscova ar fi folosit rachete balistice cu rază medie de acțiune de tip Oreșnik – sisteme concepute pentru a transporta focoase nucleare – reprezintă o tactică politică de intimidare și o politică periculoasă de risc nuclear. Săptămâna viitoare, miniștrii de externe ai UE vor discuta despre modalitățile de intensificare a presiunii internaționale asupra Rusiei”, a reacționat Kara Kallas într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Atacul violent a zguduit clădirile din centrul Kievului, inclusiv cele situate în apropierea sediilor instituțiilor guvernamentale, a clădirilor rezidențiale și a școlilor.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat într-o postare pe Telegram că 56 de persoane au fost rănite în urma atacului din timpul nopții, dintre care 30 au fost spitalizate.

Au fost înregistrate pagube în cel puțin nouă cartiere ale capitalei, inclusiv la clădiri rezidențiale, a declarat șeful administrației militare din Kiev, Tymur Tkachenko, într-o postare pe Telegram.

În cartierul Șevcenko, o clădire școlară a fost avariată în urma unui atac, în timp ce oamenii se adăposteau în interior, a declarat Klitschko. Autoritățile locale au raportat că au fost avariate și supermarketuri și depozite din întreaga oraș.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat duminică că Rusia a folosit în cadrul atacului racheta Oreșnik, capabilă să transporte încărcături nucleare. Ministerul Apărării din Rusia a confirmat, de asemenea, că forțele sale au folosit această rachetă.

Racheta Oreșnik a fost folosită pentru prima dată împotriva orașului ucrainean Dnipro în noiembrie 2024. A fost folosită a doua oară în ianuarie, în regiunea Lviv din vestul țării.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O performanță extraordinară. Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România
Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O performanță extraordinară. Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare