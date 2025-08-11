Kaja Kallas convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane: „Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană. Ea a anunțat, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori înaintea summitului programat vineri, în Alaska, între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze cu seriozitate. Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, întrucât este o chestiune de securitate pentru Ucraina și întreaga Europă”, a susținut Kaja Kallas.

Ea a subliniat că, în procesul de obținere a unei păci juste și durabile, dreptul internațional stipulează clar că toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei. Declarația a venit după ce președintele american a sugerat posibilitatea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia, în cadrul unui eventual schimb de teritorii.

„Un acord nu trebuie să ofere o rampă de lansare pentru o viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a adăugat șefa diplomației UE în aceeași declarație, în care a mai menționat că la reuniunea extraordinară de luni a miniștrilor europeni de externe vor fi abordate și alte subiecte, inclusiv Fâșia Gaza.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînțelege din această propunere și menținerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

Președintele ucrainean a respins orice cedare de teritorii către Rusia și orice înțelegere încheiată în lipsa lui. După ce Zelenski a cerut ajutorul susținătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.