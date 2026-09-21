Kaja Kallas, despre rezultatul ”așa-ziselor” alegeri din Rusia: Tot ce a mai rămas este doar o aparență de democrație

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, susține că „așa-numitele” alegeri pentru Duma de Stat din Rusia au marcat un alt pas înapoi major pentru democrația rusă.

„Rezultatul lor nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării. Kremlinul a redus la tăcere vocile disidente, a interzis singurul partid înregistrat care s-a opus războiului său din Ucraina și a împiedicat accesul observatorilor electorali internaționali. Tot ce a mai rămas în Rusia este doar o aparență de democrație”, a scris Kaja Kallas într-un mesaj postat pe platforma X.

De asemenea, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene anunță că au fost propuse măsuri împotriva celor care facilitează aceste „alegeri de fațadă în teritoriile ucrainene ocupate”.

Declarația înaltului oficial european vine după alegerile pentru Duma de Stat desfășurate în Rusia în perioada 18-20 septembrie, primele alegeri parlamentare de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei. Scrutinul s-a desfășurat în condițiile eliminării aproape complete a opoziției anti-război, după ce partidul Iabloko a fost exclus de pe listele electorale, și fără observatori ai OSCE, potrivit Reuters.