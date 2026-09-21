Kaja Kallas, despre rezultatul ”așa-ziselor” alegeri din Rusia: Tot ce a mai rămas este doar o aparență de democrație

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit inLess than 1 min.
© European Union, 2026

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, susține că „așa-numitele” alegeri pentru Duma de Stat din Rusia au marcat un alt pas înapoi major pentru democrația rusă.

„Rezultatul lor nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării. Kremlinul a redus la tăcere vocile disidente, a interzis singurul partid înregistrat care s-a opus războiului său din Ucraina și a împiedicat accesul observatorilor electorali internaționali. Tot ce a mai rămas în Rusia este doar o aparență de democrație”, a scris Kaja Kallas într-un mesaj postat pe platforma X.

De asemenea, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene anunță că au fost propuse măsuri împotriva celor care facilitează aceste „alegeri de fațadă în teritoriile ucrainene ocupate”.

Declarația înaltului oficial european vine după alegerile pentru Duma de Stat desfășurate în Rusia în perioada 18-20 septembrie, primele alegeri parlamentare de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei. Scrutinul s-a desfășurat în condițiile eliminării aproape complete a opoziției anti-război, după ce partidul Iabloko a fost exclus de pe listele electorale, și fără observatori ai OSCE, potrivit Reuters.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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