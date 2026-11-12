Kaja Kallas: Discuțiile despre arhitectura de securitate europeană abat atenția de la prioritatea încetării focului în Ucraina

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat joi, la Dublin, că mutarea accentului negocierilor asupra arhitecturii de securitate europene abate atenția de la prioritatea încetării focului în Ucraina. Șefa diplomației europene a cerut mai întâi oprirea atacurilor și încheierea unui acord de pace, înaintea discuțiilor despre securitatea continentului.

„În acest moment, mutarea accentului asupra arhitecturii de securitate europene înseamnă, de fapt, abaterea atenției de la ceea ce ar trebui să fie cu adevărat prioritar: încetarea focului și oprirea uciderilor din Ucraina”, a declarat Kallas la sosirea la summitul Comunității Politice Europene.

Înaltul Reprezentant a criticat lipsa disponibilității Moscovei de a avansa spre oprirea ostilităților și a insistat asupra ordinii în care ar trebui abordate temele negocierilor.

„Din păcate, nu vedem nicio bunăvoință din partea Rusiei. Ar trebui să existe o succesiune corectă a etapelor: mai întâi o încetare a focului, astfel încât bombardamentele asupra civililor să înceteze cu adevărat, apoi să ne așezăm la masă și să discutăm acordul de pace și abia după aceea putem vorbi despre pacea sau arhitectura de securitate a Europei”, a afirmat ea.

Kallas a subliniat că Europa dispune deja de o arhitectură de securitate, definită prin documente internaționale la care Rusia a subscris. Printre acestea, a menționat Actul final de la Helsinki și Memorandumul de la Budapesta.

În opinia sa, problema centrală este nerespectarea acestor angajamente de către Moscova. Prin urmare, eforturile diplomatice ar trebui să urmărească garantarea respectării obligațiilor asumate de Rusia și prevenirea unei noi agresiuni.

„Problema este că Rusia nu respectă aceste acorduri. Așadar, în acest moment, accentul ar trebui să cadă pe modul în care ne asigurăm că Rusia își respectă efectiv obligațiile asumate prin mai multe acorduri internaționale și că nu atacă din nou o altă țară”, a declarat șefa diplomației europene.

Ea a reiterat că ordinea etapelor este esențială: „Mai întâi încetarea focului, apoi acordul de pace și apoi orice alte discuții”.

Summitul de la Dublin are pe agendă și reziliența democratică și conectivitatea, însă Kallas a arătat că negocierile dintre Rusia și Ucraina se află în centrul preocupărilor participanților.