Kaja Kallas îndeamnă statele UE să doneze Ucrainei interceptoare de rachete care se apropie de termenul de expirare

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, îndeamnă statele Uniunii Europene care au în dotare rachete interceptoare ce urmează să expire în curând să le doneze Ucrainei, în contextul nevoii urgente a armatei ucrainene pentru apărarea sa aeriană.

„Principala problemă este apărarea aeriană. Ucraina duce lipsă de rachete interceptoare. Știm că unele țări dețin interceptoare care urmează să expire în curând. Prin urmare, ar fi foarte bine ca acestea să fie oferite Ucrainei, astfel încât să le poată folosi pentru a-și proteja populația”, a declarat Kaja Kallas în cadrul unei scurte conferințe de presă susținută astăzi, 1 septembrie, în Irlanda.

De asemenea, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a informat că este în contact cu țări din afara Uniunii Europene pentru a obține interceptoare destinate protejării civililor, subliniind că acest proces este „unul foarte dificil”.

Russia is escalating attacks on Ukrainian civilians.

July and August were the deadliest months since the war started. But Ukrainians are standing strong. We must stand with them. That’s why air defence is our top priority.

Some countries have interceptors that will soon… pic.twitter.com/FvMDjmTx4z — Kaja Kallas (@kajakallas) September 1, 2026

Miniștrii apărării din UE se reunesc în Irlanda în perioada 31 august – 1 septembrie, pentru discuții conduse de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, privind sprijinul militar pentru Ucraina, securitatea maritimă, apărarea în domeniul spațial și situația din Liban.