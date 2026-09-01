Kaja Kallas îndeamnă statele UE să doneze Ucrainei interceptoare de rachete care se apropie de termenul de expirare

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, îndeamnă statele Uniunii Europene care au în dotare rachete interceptoare ce urmează să expire în curând să le doneze Ucrainei, în contextul nevoii urgente a armatei ucrainene pentru apărarea sa aeriană. 

„Principala problemă este apărarea aeriană. Ucraina duce lipsă de rachete interceptoare. Știm că unele țări dețin interceptoare care urmează să expire în curând. Prin urmare, ar fi foarte bine ca acestea să fie oferite Ucrainei, astfel încât să le poată folosi pentru a-și proteja populația”, a declarat Kaja Kallas în cadrul unei scurte conferințe de presă susținută astăzi, 1 septembrie, în Irlanda.

De asemenea, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a informat că este în contact cu țări din afara Uniunii Europene pentru a obține interceptoare destinate protejării civililor, subliniind că acest proces este „unul foarte dificil”.

Miniștrii apărării din UE se reunesc în Irlanda în perioada 31 august – 1 septembrie, pentru discuții conduse de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, privind sprijinul militar pentru Ucraina, securitatea maritimă, apărarea în domeniul spațial și situația din Liban.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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