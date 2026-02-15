U.E.
Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională”
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, pe podiumul Conferinței de Securitate de la München, că „în ciuda a ceea ce spun unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu o dispariție civilizațională”, în ceea ce a reprezentat prima sa reacție la discursul susținut cu o zi în urmă de șeful diplomației americane, Marco Rubio.
„Contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu o dispariție civilizațională”, a afirma ea, într-o notă ușor ironică, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a afișat “liniștită” de discursul “aliatului” Rubio.
Referința la dispariție civilizațională este preluată din strategia de securitate a Statelor Unite, care descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, acuzând Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani.
strategia de securitate a SUA are ca prioritate “cultivarea rezistenței” în statele UE “față de traiectoria actuală a Europei”
Ea subliniat că multe țări încă „doresc să se alăture clubului nostru – și nu doar alte state europene”, dând exemplul Canadei, celălalt aliat transatlantic nord-american.
În discursul susținut la Conferința de Securitate, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretențiile Statelor Unite cu privire la Groenlanda.
Punctul de plecare al ediției din acest an a fost raportul Conferinței, care a avertizat că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Ulterior, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
ROMÂNIA
Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Conferința de Securitate de la München, la sesiunea ministerială cu tema „Reinforcing Cooperation to Achieve a Secure and Stable Maritime Domain”, alături de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Anita Anand, ministrul afacerilor externe al Canadei, Tess Lazaro, ministrul pentru afaceri externe al Filipinelor, Katrin Gunnarsdottir, ministrul afacerilor externe a Islandei și Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, reuniunea a vizat un schimb de opinii cu privire la îmbunătățirea cooperării multilaterale pentru a răspunde amenințărilor la adresa libertății de navigație și a infrastructurii critice submarine.
Ministrul român al afacerilor externe a prezentat prioritățile strategice ale României de a securiza Marea Neagră atât pentru securitatea națională cât și pentru cea a Uniunii Europene și a NATO. A subliniat că securitatea în Marea Neagră și cea din Indo-Pacific sunt interconectate și orice perturbare a fluxurilor comerciale într-o regiune are efecte în lanț asupra stabilității globale.
„Pentru a proteja și a crește investițiile strategice în Marea Neagră și rolul României în coridoarele strategice avem nevoie de instrumente de colaborare în securitatea maritimă mai puternice. Discutăm despre protejarea cablurilor submarine, esențiale pentru transferul datelor, și atractivitatea României ca țară gazdă a centrelor de date, protejarea infrastructurii energetice și posibilitatea unui schimb de informații rapid și extins între țări pentru a asigura cadrul pentru controale comune și schimb de bune practici în adaptarea legislației naționale. Cu cat crește infrastructura submarină, cu atât este necesar să consolidăm protecția ei”, a declarat ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu.
În cadrul intervenției sale, ministrul Oana Țoiu a mai exprimat susținerea libertății de navigație la nivel global – inclusiv ca sursă de prosperitate economică, prin respectarea Convenției ONU asupra dreptului mării (UNCLOS) ca fundament al ordinii internaționale.
Ministrul Oana Țoiu a pledat pentru o monitorizare mai atentă a spațiului maritim ca modalitate de descurajare a atacurilor asupra infrastructurii critice submarine, inclusiv a cablurilor de date și a conductelor de energie.
În context, a evidențiat succesul grupului operativ de deminare maritimă MCM Black Sea (România, Bulgaria, Turcia) și a propus acest tip de cooperare ca model de bune practici către partenerii din Asia de Sud-Est confruntați cu riscuri similare. A semnalat că viitorul Hub de securitate maritimă din cadrul abordării strategice a Uniunii Europene pentru Marea Neagră va contribui la o mai bună monitorizare a spațiului maritim.
NATO
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a respins criticile privind achizițiile de armament și a subliniat importanța producției locale pentru Armata Română și revitalizarea industriei naționale de apărare.
„Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”, a declarat ministrul referitor la afirmațiile potrivit cărora țara ar achiziționa echipamente second-hand.
El a explicat că România derulează 21 de proiecte majore, în valoare de aproape 10 miliarde de euro, multe dintre ele cu producție realizată pe teritoriul României: „Nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate (…) că poți să rezolvi problema asta în România.”
Ministrul a subliniat că obiectivul nu este doar înzestrarea Armatei Române, ci și „revitalizarea industriei naționale de armament, prin atragerea tehnologiei și producției pe plan intern, în paralel cu parteneriate europene și transatlantice.”
„Toate lucrurile acestea nu existau până acum. (…) Câștigul cel mare este luarea acestor bani din SAFE și aducerea lor în industria națională de apărare, unde nu avem tehnologie. Cu tehnologia adusă în rândul angajaților români, îi forțezi și pe unii, și pe alții să meargă pe același tronson”, a mai spus Radu Miruță.
România se află între primele opt state care au primit în această săptămână undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor din instrumentul SAFE, etapa următoare fiind semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Împrumuturile trebuie contractate în perioada 2026-2030, au o perioadă de grație de 10 ani și se bazează pe rating-ul de creditare al Comisiei Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât cele aferente rating-ului României. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.
Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.
Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.
U.E.
“Un singur Viktor se poate gândi cum să-și crească burta în loc de armată pentru a opri Rusia”: Momente anti-Orban la Conferința de la München, cu liderul opoziției maghiare primit de Merz și Tusk
Conferința de Securitate de la München este scena unor poziționări împotriva premierului maghiar Viktor Orban, aflat în pregătiri electorale pentru a securiza un nou mandat care să îl țină la putere pentru încă patru ani, context în care așteaptă vizita secretarului de stat american Marco Rubio la Budapesta.
Premierul maghiar, aflat la putere din 2010, după un prim mandat între 1998 și 2002, candidează pentru un nou mandat care i-ar asigura o longevitate neîntreruptă de douăzeci de ani la putere în Ungaria și de 24 de ani în total.
Absent de la Conferința de Securitate, Orban a susținut sâmbătă un discurs în fața susținătorilor săi, clamând că pericolul real cu care se confruntă Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană.
La doar opt săptămâni de la scrutinul din 12 aprilie, Orbán și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai serioasă provocare de la preluarea puterii de către liderul populist de dreapta în 2010.
Majoritatea sondajelor independente arată că Fidesz rămâne în urma partidului de centru-dreapta Tisza și a liderului său, Péter Magyar, chiar dacă Orbán a făcut campanie pe premisa nefondată că UE ar trimite ungurii la moarte în Ucraina vecină dacă partidul său pierde.
Pe măsură ce partidul său naționalist intensifică o campanie anti-UE înainte de alegerile naționale, Magyar s-a aflat la Conferința de la München, unde s-a întâlnit cu premierul polonez Donald Tusk și cu cancelarul german Friedrich Merz.
“Unii au vrut să transforme Varșovia în Budapesta. Astăzi, Budapesta vrea să fie ca Varșovia”, a scris Tusk, pe Facebook într-o aluzie la fosta putere conservatoare și naționalistă din Polonia.
O poziție clară anti-Orban a avut președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care este acuzat de puterea de la Budapesta că interferează cu alegerile din Ungaria.
Într-un atac indirect la adresa premierului maghiar în timpul discursului său de la Conferința de Securitate de la München, președintele ucrainean a spus că „chiar și un singur Viktor poate să se gândească cum să-și crească burta, nu cum să-și crească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei”.
În acest răstimp, premierul maghiar așteaptă vizita secretarului de stat al SUA Marco Rubio. Șeful diplomației americane se va deplasa la Budapesta după discursul său de la München și după o vizită la Bratislava.
Potrivit Departamentului de Stat, vizita la Budapesta va include discuții cu oficiali de rang înalt ai Ungariei, având ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune. Potrivit diplomației americane, agenda va viza inclusiv angajamentul pentru procesele de pace destinate soluționării conflictelor globale, precum și aprofundarea parteneriatului energetic dintre Statele Unite și Ungaria.
Însă, președintele american Donald Trump și-a declarat susținerea pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru, în timp ce strategia de securitate a SUA are ca prioritate “cultivarea rezistenței” în statele UE “față de traiectoria actuală a Europei”
