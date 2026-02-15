Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională”

Corespondență din München

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, pe podiumul Conferinței de Securitate de la München, că „în ciuda a ceea ce spun unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu o dispariție civilizațională”, în ceea ce a reprezentat prima sa reacție la discursul susținut cu o zi în urmă de șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu o dispariție civilizațională”, a afirma ea, într-o notă ușor ironică, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a afișat “liniștită” de discursul “aliatului” Rubio.

Referința la dispariție civilizațională este preluată din strategia de securitate a Statelor Unite, care descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, acuzând Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani.

strategia de securitate a SUA are ca prioritate “cultivarea rezistenței” în statele UE “față de traiectoria actuală a Europei”

Ea subliniat că multe țări încă „doresc să se alăture clubului nostru – și nu doar alte state europene”, dând exemplul Canadei, celălalt aliat transatlantic nord-american.

În discursul susținut la Conferința de Securitate, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretențiile Statelor Unite cu privire la Groenlanda.

Punctul de plecare al ediției din acest an a fost raportul Conferinței, care a avertizat că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.

Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.

Ulterior, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.