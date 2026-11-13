Kaja Kallas își exprimă disponibilitatea de a face parte din echipa de negociere privind Ucraina și cere Europei să rămână fermă în privința priorităților

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a atras luni atenția că UE nu ar trebui să accepte succesiunea etapelor de negociere propusă de Rusia, afirmând că acest lucru i-ar permite Moscovei să „distragă atenția” de la acțiunile sale și, în cele din urmă, ar lăsa Europa „într-o situație și mai proastă”, informează The Guardian.

Ea a salutat faptul că partea americană „a recunoscut în sfârșit ceea ce am spus deja acum un an și jumătate – că pentru orice acord între Rusia și Ucraina… este nevoie și de europeni”.

„Sper că nu suntem doar prezenți la masa negocierilor, ci că avem, de fapt, o influență reală asupra rezultatului acestor negocieri. Cel mai important este să ne ținem de înțelegerea noastră: mai întâi încetarea focului, apoi acordul de pace și abia apoi orice alt tip de discuții… În condițiile în care Rusia continuă să-și prezinte cererile maxime, ar trebui să ne menținem și noi pe poziții ferme și să începem negocierile pornind de la acestea”, a sugerat Kaja Kallas.

Înaltul Reprezentant al UE a avertizat că există riscul ca europenii „să cadă efectiv în capcanele pe care le întinde Rusia”, întrucât Moscova încearcă să „distragă atenția de la faptul că nu există un armistițiu și, de fapt, (să ne determine) să începem să le ascultăm pretențiile”.

„Dacă cădem în capcana aceea și începem să discutăm despre… arhitectura de securitate europeană, atunci nu cred că ne vom afla într-o situație mai bună. De fapt, ne vom afla într-o situație și mai proastă. Să ne concentrăm asupra a ceea ce se întâmplă în prezent. Avem un agresor și o victimă. Agresorul nu are motive de îngrijorare în privința securității, întrucât nimeni nu l-a atacat vreodată. El i-a atacat pe alții. Adică, să rămânem concentrați, oameni buni”, a mai spus oficialul european.

Kallas a afirmat, de asemenea, foarte clar că dorește să facă parte din echipa de negociere a UE, precizând că a fost numită pentru a reprezenta Europa în domeniul politicii externe și de securitate.

„Știu că rușii nu mă vor, dar avem noi vreun cuvânt de spus în privința celui care reprezintă Rusia? Nu, nu avem”, a continuat oficialul european.

Ea a mai spus că, în ultimă instanță, nu se va „reprezenta pe sine însăși”, ci va fi obligată să respecte orice mandat care i-ar fi încredințat de către cele 27 de state membre.

„Ei bine, noi avem instituții în vigoare, așa că nu putem trimite pur și simplu orice persoană care nu are un rol instituțional, așa cum fac americanii. Evident, nu ar trebui să copiem aceleași modele”, a reacționat Kallas la insistențele jurnaliștilor privind ezitarea UE de a o desemna pe ea să fie reprezentantul în negocierile privind Ucraina.

Întrebată de ce crede că rușii nu vor ca ea să participe la negocieri, Înaltul Reprezentant al UE a spus: „Nu vor ca partea adversă să aibă un reprezentant puternic, pentru că vor să-și impună cererile maxime, așa cum au făcut-o întotdeauna. Pentru că… tactica lor este foarte clară: mai întâi lansezi amenințări și ultimatumuri, recurgi la forță, iar apoi aștepți pur și simplu, pentru că vor exista întotdeauna oameni în Occident care îți vor oferi ceva ce nu aveai înainte. Și de fiecare dată mergi mai departe. Așadar, desigur, dacă negociezi cu cineva, vrei ca cealaltă parte să fie cât mai slabă posibil, astfel încât să poți obține ceea ce îți dorești.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul american Jared Kushner au afirmat joi că partenerii europeni ai Ucrainei vor participa la următoarea rundă de negocieri cu Rusia, care încă nu a confirmat informația, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a dat de înțeles că Moscova nu va renunța la cererile sale maximaliste.

Mai mult, Rusia a impus Europei condiții pentru a participa la negocierilor viitoare. Msocova a cerut oprirea ajutorului european destinat Ucrainei.

În plus, Putin a făcut trimitere la declarațiile lui Trump privind „un acord privind instrumentele de securitate pentru Europa în ansamblu”.

„Ce auzim noi de la europeni? Nu, doar după ce va fi pace în Ucraina”, a spus el, aparent ca răspuns la comentariile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale Înaltului Reprezentant Kaja Kallas.

Liderii europeni au respins încercarea revizionistă a lui Putin, susținând că Moscova este cea care a încălcat acordurile de securitate în vigoare de zeci de ani. Orice discuție privind arhitectura, au afirmat aceștia, necesită o prezență europeană.

„Este important ca Rusia să se așeze la masa negocierilor și să fie pregătită pentru discuții”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Liderii UE urmează să discute vineri posibilitatea numirii unui trimis special pentru procesul diplomatic. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut să desemneze un reprezentant comun până la sfârșitul lunii.

Citiți și: Estonia îi propune pe Antonio Costa și Kaja Kallas să reprezinte UE în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că o astfel de desemnare este o condiție prealabilă pentru participarea la negocieri.