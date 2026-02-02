NATO
Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare”
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a negat luni că există o distanțare între cele 27 de state membre și NATO, informează EFE, potrivit Agerpres.
„Nu cred că există o distanțare. Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare și să o facă împreună”, a declarat Kallas într-o conferință de presă comună la Oslo cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.
Kallas a subliniat că 23 din cele 27 de țări ale UE fac parte din NATO și că acestea lucrează „cot la cot” cu Alianța pentru a spori cooperarea, deși a recunoscut necesitatea ca UE să fie „mai independentă” în chestiuni de securitate.
Cu câteva minute mai devreme, în cadrul unei discuții cu Store la Conferința de Securitate de la Oslo, șefa diplomației europene respinsese însă posibilitatea creării unei armate europene, reluând o poziție exprimată și săptămâna trecută, când declarase că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată.
Această poziție contrastează cu cea a comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, care a evocat posibilitatea creării unei armate comune, ca instrument pentru obținerea treptată a unei autonomii militare sporite și pentru reducerea dependenței de Statele Unite.
Luna trecută, Kubilius a reamintit că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.
În intervenția sa, Kallas a apărat, de asemenea, necesitatea actualizării strategiei UE pentru regiunea arctică pe care o consideră „oarecum depășită” și care ar trebui să includă nu doar probleme de mediu, ci și securitate.
Întrebată despre schimbarea strategiei SUA față de Europa, Kallas a opinat că nu este o problemă inițiată de președintele Donald Trump, ci este vorba despre un proces început mult mai devreme.
„În realitate, dacă ne uităm la politica transnațională sau la deciziile luate de diferite administrații, aceasta nu a început cu președintele Trump. Cred că există o mare convergență în politicile diferitelor administrații”, a declarat ea.
Fostul șef al Consiliului European îi cere lui Mark Rutte să nu fie “un agent american” în NATO: Este o dezamăgire și îmi pierd încrederea în el
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat joi că „abordarea lingușitoare” a secretarului general al NATO Mark Rutte față de președintele Statelor Unite va duce la un „eșec total”.
Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” venite din partea Statelor Unite, a afirmat Charles Michel într-un interviu acordat Euronews.
„Vreau să fiu clar: Mark Rutte este o dezamăgire și îmi pierd încrederea în el. Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitatea din interiorul NATO”, a declarat Michel, în cadrul emisiunii Europe Today difuzată vineri de Euronews.
Charles Michel și Mark Rutte au fost colegi în Consiliului European, când Michel era prim-ministru al Belgiei, iar Rutte al Olandei, ambii fiind parte din aceeași familie politică europeană, cea a liberalilor europeni. Ulterior, Michel a condus Consiliul European timp de cinci ani, până în 2024.
Rutte, care l-a numit în mod celebru pe președintele american Donald Trump „tăticul” alianței NATO, și-a câștigat reputația de „îmblânzitor al lui Trump”.
De asemenea, el i-a oferit lui Trump o cale de retragere din recentele sale amenințări privind declanșarea unui război comercial cu țările europene în legătură cu Groenlanda.
Trump, îmblânzit din nou de Mark Rutte: Liderul SUA anunță, de la Davos, un “cadru de acord” cu NATO privind Groenlanda și renunțarea la tarife împotriva europenilor
Rutte spune Europei că “visează” crezând că UE se poate apăra fără SUA: Ar fi nevoie de 10% din PIB pentru apărare și o umbrelă nucleară proprie. Franța respinge afirmațiile șefului NATO
Charles Michel a afirmat că „diplomația lingușitoare” a lui Rutte „nu va funcționa” și ar putea conduce la un „eșec total”.
„Ne confruntăm cu intimidări, ne confruntăm cu amenințări. Ceea ce se întâmplă în legătură cu Groenlanda nu este acceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică în apărarea unității NATO”, a spus el.
Michel a adăugat că Uniunea Europeană este un „partener foarte loial” al Statelor Unite și „nu merită” comportamentul recent al lui Trump, făcând referire la amenințările președintelui american legate de Groenlanda, la tentativele acestuia de a-i conferi „legitimitate” președintelui rus Vladimir Putin și la sancționarea unor foști oficiali ai UE.
De la Berlin, Bolojan îi dă dreptate lui Rutte că Europa nu se poate apăra fără SUA: Întărirea securității și a bugetelor apărării în țările din Europa devine o necesitate
Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri, la Berlin, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avut dreptate atunci când a spus că Europa nu se poate apăra fără sprijinul Statelor Unite, subliniind totodată necesitatea întăririi securității europene printr-un rol mai activ al statelor membre în bugetele pentru apărare.
Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz.
„Cred că secretarul avea dreptate. De zeci de ani, pacea și siguranța în România sunt asigurate de NATO, iar Statele Unite au un rol determinant în acest sistem de apărare. Având în vedere ceea ce se întâmplă în această perioadă, întărirea securității europene, asumarea unui rol mai mare al țărilor din Europa în bugetele de apărare, în politicile de integrare, devine o necesitate în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan, răspunzând la întrebarea privind declarația lui Rutte.
Șeful Guvernului a menționat, în context, memorandumul semnat între Ministerele Apărării din România și Germania, menit să întărească colaborarea militară bilaterală.
„Memorandumul pe care cele două ministere îl vor semna vine să întărească această colaborare, în sensul unei standardizări a tehnicilor militare utilizate în Europa și al unei consolidări a cooperării între România și Germania”, a precizat Bolojan.
La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat importanța acestei inițiative pentru securitatea europeană.
„Memorandumul care va fi semnat de cei doi miniștri ai apărării este un semn că Europa devine mai capabilă să se apere singură, dar nu suntem singuri. Suntem membri NATO și avem parteneri puternici, precum Canada sau Norvegia, care nu sunt membre UE”, a spus liderul german.
Merz a amintit de angajamentele financiare asumate de statele europene pentru apărare, precum și de investițiile suplimentare ale Germaniei în infrastructura de securitate.
„Știm că guvernul american — și aici nu vorbim numai de președintele Trump, ci și de administrațiile anterioare — a subliniat că, mulți ani, am făcut prea puține pentru apărare. De aceea facem lucrurile mai bine. În iulie anul trecut, la summitul NATO de la Haga, membrii UE și-au luat pentru prima dată angajamentul să atingă ținta de investiții în apărare de 3,5% din PIB. Germania va investi în plus 1,5% din PIB în infrastructura relevantă pentru securitate. Facem eforturi mari pentru a îmbunătăți capacitatea de apărare și vrem să continuăm pe acest drum împreună cu partenerii noștri americani”, a spus cancelarul.
Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei dezbateri în Comisiile reunite pentru afaceri externe, securitate și apărare ale Parlamentului European.
„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem nevoie unii de alții”, a afirmat Rutte în fața europarlamentarilor.
El a susținut că, în ipoteza în care europenii ar dori să construiască o nouă alianță defensivă fără Statele Unite, costurile ar fi mult mai mari decât actualele angajamente asumate în cadrul NATO. Potrivit acestuia, nu ar fi vorba de un efort de 5% din produsul intern brut, ci de aproximativ 10% din PIB, la care s-ar adăuga necesitatea dezvoltării unei capacități proprii de descurajare nucleară.
„Asta costă miliarde și miliarde de euro. Și în acest scenariu, ați pierde garantul suprem al libertății noastre, și anume umbrela nucleară americană. Așadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
Macron subliniază că disputa privind Groenlanda este „un semnal strategic de trezire pentru întreaga Europă”. Premierul Danemarcei cere reducerea dependenței de SUA în materie de apărare
Președintele Franței Emmanuel Macron a declarat miercuri că disputa recentă cu Statele Unite privind Groenlanda reprezintă „un semnal strategic de trezire pentru întreaga Europă”, subliniind necesitatea consolidării suveranității europene și a rolului UE în securitatea Arcticii, informează France24.
Declarațiile au fost făcute la Paris, alături de premierul Danemarcei Mette Frederiksen și de premierul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen, aflați într-o vizită oficială în capitala franceză.
EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron, de la Première ministre du Danemark Mette Frederiksen et du Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen. https://t.co/XFBQjktf5n
— Élysée (@Elysee) January 28, 2026
Macron a afirmat că acest „moment de trezire” trebuie să se concentreze „pe afirmarea suveranității noastre europene, pe contribuția noastră la securitatea Arcticii, pe lupta împotriva ingerințelor străine și a dezinformării, precum și pe combaterea schimbărilor climatice”.
Liderul francez a reafirmat solidaritatea Franței față de Danemarca și Groenlanda și „angajamentul nostru față de suveranitatea și integritatea voastră teritorială”, adăugând că Franța va continua să apere aceste principii „în conformitate cu Carta Națiunilor Unite” și susține o implicare sporită a NATO în regiunea arctică.
Mesajul Parisului vine în contextul tensiunilor transatlantice generate de declarațiile anterioare ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării Groenlandei, tensiuni care s-au mai atenuat după ce Washingtonul a făcut un pas înapoi în privința folosirii forței.
La rândul său, Mette Frederiksen a avertizat că Europa trebuie să-și întărească urgent capacitățile de apărare pentru a deveni mai puțin dependentă de Statele Unite.
„Reînarmarea acum este cel mai important lucru”, a spus ea, apreciind că un orizont precum 2035 pentru creșterea cheltuielilor de apărare „ar fi prea târziu”.
Premierul danez a recunoscut totodată că, în prezent, ar fi „extrem de dificil” pentru Europa să se apere fără sprijin american, „pentru că, atunci când vorbim despre informații, arme nucleare și alte capabilități, depindem de SUA”, dar a adăugat că Europa „poate face mai mult decât se spune public acum”.
Într-o intervenție separată la Paris, Frederiksen a subliniat că, în pofida schimbărilor geopolitice, „cea mai bună cale înainte pentru SUA și Europa este să rămână unite”, avertizând că „ordinea mondială pe care o cunoaștem și pentru care am luptat timp de 80 de ani s-a încheiat și nu cred că va reveni”. Ea a adăugat că Europa și SUA împărtășesc preocupări comune privind securitatea Arcticii și a acuzat Rusia că „nu dorește pace cu Europa”.
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat, la rândul său, că valorile democratice și integritatea teritorială vor reprezenta „linii roșii” în discuțiile cu Washingtonul privind orice acord viitor referitor la insulă, relatează Politico.
„Avem câteva linii roșii pe care nu le putem depăși, dar, din perspectiva Groenlandei, vom încerca să găsim un tip de acord”, a spus el, subliniind că relația cu SUA este una de lungă durată.
Nielsen a descris presiunea resimțită la Nuuk drept „o presiune serioasă”. „Imaginați-vă că trăiți în pace, sunteți un partener loial Alianței, iar apoi unii dintre parteneri vorbesc despre a lua, a dobândi și nu exclud folosirea armelor”, a adăugat oficialul.
Frederiksen și Nielsen se află la Paris după discuții avute marți la Berlin cu cancelarul german Friedrich Merz, într-o serie de consultări menite să consolideze poziția europeană în fața noilor provocări de securitate și a schimbării relației dintre Washington și continentul european.
