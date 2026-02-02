Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a negat luni că există o distanțare între cele 27 de state membre și NATO, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Nu cred că există o distanțare. Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare și să o facă împreună”, a declarat Kallas într-o conferință de presă comună la Oslo cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Kallas a subliniat că 23 din cele 27 de țări ale UE fac parte din NATO și că acestea lucrează „cot la cot” cu Alianța pentru a spori cooperarea, deși a recunoscut necesitatea ca UE să fie „mai independentă” în chestiuni de securitate.

Cu câteva minute mai devreme, în cadrul unei discuții cu Store la Conferința de Securitate de la Oslo, șefa diplomației europene respinsese însă posibilitatea creării unei armate europene, reluând o poziție exprimată și săptămâna trecută, când declarase că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată.

Această poziție contrastează cu cea a comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, care a evocat posibilitatea creării unei armate comune, ca instrument pentru obținerea treptată a unei autonomii militare sporite și pentru reducerea dependenței de Statele Unite.

Luna trecută, Kubilius a reamintit că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.

În intervenția sa, Kallas a apărat, de asemenea, necesitatea actualizării strategiei UE pentru regiunea arctică pe care o consideră „oarecum depășită” și care ar trebui să includă nu doar probleme de mediu, ci și securitate.

Întrebată despre schimbarea strategiei SUA față de Europa, Kallas a opinat că nu este o problemă inițiată de președintele Donald Trump, ci este vorba despre un proces început mult mai devreme.

„În realitate, dacă ne uităm la politica transnațională sau la deciziile luate de diferite administrații, aceasta nu a început cu președintele Trump. Cred că există o mare convergență în politicile diferitelor administrații”, a declarat ea.