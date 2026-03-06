Kaja Kallas parafrazează un citat din Churchill pentru a semnala nevoia de acțiune din partea UE într-o ordine mondială dominată de „o mână de puteri militare” care urmăresc „să-și securizeze sferele de influență”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat că actuala criză din Orientul Mijlociu reprezintă un rezultat direct al erodării dreptului internațional, ordinea internațională fiind subminată, potrivit oficialului european, de acțiuni unilaterale ale marilor puteri, informează Reuters, citat de Agerpres.

„Astăzi, haosul pe care îl vedem în jurul nostru în Orientul Mijlociu este o consecință directă a erodării dreptului internațional”, a spus Kaja Kallas într-un discurs prezentat la Universitatea din Zurich, ea argumentând că invazia rusă în Ucraina a încurajat alte țări să acționeze la adăpostul impunității.

We stand before an opportunity. Europe can step onto the global stage united and strong, or resign ourselves to the sidelines. Paraphrasing Winston Churchill in June 1940, this may not be Europe’s finest hour, but it is Europe’s hour of decision. My remarks at the Churchill… pic.twitter.com/q2RhrKQhNr — Kaja Kallas (@kajakallas) March 5, 2026

„Ne aflăm în fața unei oportunități. Europa poate păși pe scena mondială unită și puternică sau se poate resemna să rămână pe margine. Parafrazându-l pe Winston Churchill în iunie 1940, acesta nu este poate momentul de glorie al Europei, dar este momentul în care Europa trebuie să ia o decizie”, a transmis Kallas.

Aceasta a atras atenția că Beijingul este avantajat de erodarea regulilor internaționale pentru a-și extinde influența în regiunea Asia-Pacific și pentru a pune presiune pe economiile țărilor europene.

„Fără restabilirea dreptului internațional, alături de responsabilitate, suntem condamnați să vedem încălcări repetate ale legii, perturbări și haos”, a explicat Kallas.

Făcând trimitere la Statele Unite, Kaja Kallas a afirmat că schimbarea de politică externă a Washingtonului a „zguduit relația transatlantică la temelia sa, cu replici în alte părți ale lumii”.

„Direcția actuală este o nouă ordine mondială caracterizată de competiție și politica puterii coercitive, o ordine mondială dominată de o mână de puteri militare care au drept scop să stabilească și să-și securizeze sfere de influență”, a semnalat Înaltul Reprezentant al UE.

La începutul acestui an, premierul Canadei, Mark Carney, semnala că „vechea ordine nu se întoarce”, iar „nostalgia nu reprezintă o strategie”.

În cadrul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, el a lansat un apel la adresa puterilor mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive și cu tendințe hegemonice, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță”.

Citiți și: “Nu mai invocați ordinea bazată pe reguli”: Premierul Canadei avertizează că “supunerea” față de marile puteri “nu aduce siguranță”, dar “din fractura vechii ordini putem construi ceva mai bun”

În contextul în care Donald Trump și-a amenințat aliații cu tarife vamale ca urmare a opoziției lor față de dorința liderului american de a prelua controlul asupra Groenlandei, premierul canadian și-a arătat deschiderea de a construi o punte între Uniunea Europeană și blocul comercial aflat în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump.

Blocul comercial CPTPP include Canada, Regatul Unit, Japonia, Australia, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Singapore, Malaezia și alte state din regiunea Pacificului.

Citiți și: Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump

Planurile ar apropia aproape 40 de țări aflate pe continente diferite pentru a ajunge la un acord privind așa-numitele „reguli de origine”, care stabilesc naționalitatea economică a unui produs.