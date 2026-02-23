Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că lumea nu are „nevoie de un alt război”, fiind întrebată despre posibile lovituri militare americane împotriva Iranului, relatează Politico Europe.

„Situația din jurul Iranului este foarte tensionată. Nu avem nevoie de un alt război în această regiune. Avem deja suficiente conflicte, motiv pentru care am subliniat necesitatea unei soluții diplomatice”, le-a spus Kallas jurnaliștilor în drum spre reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.

Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unor lovituri limitate pentru a forța Teheranul să își încheie programul nuclear. El a spus că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie privind un eventual atac, acesta fiind „practic termenul maxim” acordat Iranului pentru a ajunge la un acord în această privință.

Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.

Statele Unite și-au consolidat prezența militară în regiune, deși Washingtonul continuă să urmărească posibilitatea unui acord cu Teheranul. Negociatorul numit de Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat sâmbătă pentru Fox News că președintele este „curios” să afle „de ce (Iranul) nu a capitulat”.

Iranul a amenințat, la rândul său, că va lovi baze americane în cazul unui atac.

Având o prezență militară limitată în regiune, rolul puterilor europene a fost în mare parte unul de observator, deși Kaja Kallas a subliniat că UE împărtășește preocupările Statelor Unite privind ambițiile nucleare ale Iranului și programul său de rachete balistice, adăugând: „Este adevărat că Iranul se află în cel mai slab moment al său de până acum.”

Totuși, Kallas a pledat pentru evitarea unui conflict direct: „Ar trebui să folosim cu adevărat acest moment pentru a găsi o soluție diplomatică.”