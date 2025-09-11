Kaja Kallas prezintă două scenarii cu privire la războiul rus din Ucraina și deplânge faptul că UE „nu este pregătită să acționeze ca un jucător global” față de China

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, este de părere că războiul din Ucraina va mai dura ”aproximativ doi ani” și consideră că Uniunea Europeană „nu este pregătită” să acționeze ca un jucător cu adevărat global față de China, informează EFE, citat de Agerpres.

Într-o întâlnire cu mai multe instituții media, ce a avut loc Strasbourg, în contextul discursului privind Starea Uniunii, Kallas a prezentat două scenarii cu privire la războiul din Ucraina, unul optimist și unul pesimist.

„Cred că este realist ca acest război să continue încă circa doi ani. Din păcate, eforturile pentru pace, inclusiv cele ale președintelui (american Donald) Trump, nu au dat rezultate. Rusia pur și simplu ignoră aceste eforturi”, a declarat ea.

Cel pesimist, potrivit Înaltului Reprezentant al UE, presupune ca „Ucraina să fie presată să cedeze” teritorii, așa cum își dorește președintele rus Vladimir Putin.

Kallas a observat că, în pofida faptului că a încălcat dreptul internațional prin invadarea Ucrainei, Rusia reușește să fie „din ce în ce mai binevenită pe scena internațională”, lucru care ar putea alimenta China, care privește cu atenție situația din Ucraina și reacțiile cu privire la Moscova agresoare, să recurgă la gesturi similare, adică să atace teritoriile vecinilor săi.

De altfel, în privința Beijingului, Înaltul Reprezentant al UE a constatat două probleme: pe de o parte sprijinul pe care China îl acordă Rusiei pentru a-și întreține războiul în Ucraina, pe de altă parte „practicile economice coercitive” pe care le exercită asupra companiilor europene.

Kaja Kallas a deplâns că, deși există un consens când vine vorba de „diagnosticarea” acestor probleme, acest consens se dispersează atunci când se pune problema de alegere a unei soluții, „deoarece unele țări sunt „reticente” în a adopta o poziție fermă din cauza ponderii enorme a Chinei în economia globală, a explicat ea.

„Nu suntem pregătiți să acționăm ca un jucător global în privința Chinei, deoarece nu avem o viziune unificată asupra a ceea ce trebuie făcut”, a rezumat ea.

Înaltul Reprezentant a Uniunii Europene a afirmat că misiunea sa este ca UE să „fie un jucător global” într-un peisaj în schimbare, de asemenea „umbrit” de Statele Unite, și a spus că, pentru a realiza acest lucru, blocul trebuie să își folosească „puterea economică” pentru a fi „mai tranzacțional și mai credibil”.

Acest lucru presupune ca UE să acționeze „în unitate”, lucru care nu s-a întâmplat în cazul Chinei și nici în cazul războiului din Gaza. Prin urmare, Kallas intenționează să propună țărilor posibilitatea de a acționa cu majoritate calificată – și nu în unanimitate – în anumite cazuri.

În discursul său privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la unitate și la reafirmarea rolului Europei într-o lume aflată în schimbare rapidă, proclamând faptul că „acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”.

Ea a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă”, capabilă să răspundă provocărilor de securitate și geopolitice actuale.