Kaja Kallas: „Relatările că Moscova și Iranul lucrează împreună pentru a lovi trupele americane nu ar trebui să surprindă”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat luni că informațiile apărute în presă privind sprijinul recent al Rusiei pentru Iran nu sunt surprinzătoare, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Relatările că Moscova și Iranul lucrează împreună pentru a lovi trupele americane nu ar trebui să surprindă”, a declarat Kaja Kallas la o întâlnire a ambasadorilor UE de la Bruxelles.

CNN și Washington Post, citând surse familiarizate cu serviciile de informații americane, au relatat că Kremlinul furnizează Teheranului informații privind locația și mișcarea trupelor, navelor și avioanelor americane. New York Times, citând oficiali americani, a relatat informații similare.

Sâmbătă, trimisul special american Steve Witkoff a îndemnat Rusia să nu furnizeze Teheranului informații privind războiul din Iran.

În ceea ce privește eforturile americane de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Kallas a declarat că „cererilor maximaliste ale Rusiei nu li se poate da un răspuns minimalist.”

„Dacă armata ucraineană trebuie să fie limitată ca mărime, atunci și Rusia trebuie să fie. Unde Rusia a provocat daune Ucrainei, Rusia ar trebui să plătească. Nicio amnistie pentru crime de război sau crime de agresiune”, a spus ea.

Kaja Kallas a citat parteneri din domeniul securității și apărării drept un instrument important pentru a ameliora poziția UE în situația globală actuală. Ea a spus că astfel de parteneriate vor fi semnate cu Australia în această săptămână, în timp ce altele vor urma cu Islanda și Ghana.